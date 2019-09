Inzendingen voor de DigiDare Award: deel 2

Wat een enthousiasme. We hebben in totaal 18 inzendingen binnengekregen voor de DigiDare Award, een prijs waarmee we voorbeelden van cultuuromslag een podium geven. In dit artikel besteden we aandacht aan het tweede deel van de in totaal 18 inzendingen.

De eerste 9 inzendingen komen uit verschillende hoeken, waaronder bouwers, adviseurs- en ingenieursbureaus en innovators. In dit artikel zetten we de video’s van de eerste 9 inzendingen voor je op een rijtje.

Sweco

PIM

Schiphol

Vereniging FBS

Kijk! Duurzaam

DWA

Kadaster

KYP Flow

VIP – Vastgoed Informatie Programma

Een deskundige jury buigt zich over deze inzendingen en op maandag 23 september aanstaande maken we de drie finalisten bekend. De finale vindt plaats tijdens de BIM Loket D-day op 4 oktober. Hier vind je meer informatie over de dag vol inspiratie en kennisdeling. Op deze pagina lees je alle details over de DigiDare Award.