Gedragscommunity zet volgende stap met reflectiesessie

De Gedragscommunity zet op 17 oktober 2019 de volgende stap in een reflectiesessie; om daarmee het gedrag van bewoners in een verduurzaamde woning, nieuwbouw en renovatie, scherp te krijgen. De Gedragscommunity wil versnelling brengen in de informatie voorziening over bewonersgedrag in de bouwbranche. Om de enorme verduurzaming van woningen in Nederland effectief te maken. Daarvoor zijn onderzoeksrapporten uit de praktijk van een diversiteit aan ketenpartners bij de universiteit verwerkt in het rapport ‘Review on how to realise sustainable behaviour change in practice’. De komende Reflectiesessie worden de eerste resultaten van de Gedragscommunity uit dit rapport besproken en beoordeeld.

Open en creatieve sessie

De gemeenschap, met Duurzaam Gebouwd-expert Fred Sanders als supervisor, wil nu een volgende stap zetten in een open en creatieve sessie. Uitgangspunt van de bijeenkomst in de Hanzehogeschool in Groningen is reactie en opmerkingen op het rapport ‘Review on how to realise sustainable behaviour change in practice', opgesteld door Marjolein Overtoom van TU Delft. Vervolgens blikken de deelnemers vooruit en formuleren zij handelingsperspectieven voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Prikkelende stellingen zorgen voor de nodige peper, om tot inzichten te komen die écht bijdragen aan het inventariseren en positief veranderen van bewonersgedrag.

Resumé

Een resumé: eerder besteedden we tijd aan de oproep om bewonersgedrag te inventariseren en duurzame transitie te versnellen, door onderzoek en research bij elkaar te brengen. De Gedragscommunity bundelde de kennis en schreef hiervoor en rapportage, die je in de kennisbank op DuurzaamGebouwd.nl kunt bekijken op je telefoon, tablet, desktop of ander device.

Aanmelden voor de reflectiesessie

De reflectiesessie is open voor verduurzamers die de handschoen willen oppakken en kunnen bijdragen aan de gedragscommunity. Samen optrekken betekent dat we de kans grijpen om onze gebouwde omgeving duurzaam en comfortabel te maken. Kom dus in actie en sluit aan bij de reflectiesessie op 17 oktober in Hanzehogeschool te Groningen. Je kunt je aanmelden bij Duurzaam Gebouwd-expert Fred Sanders of hoofdredacteur Marvin van Kempen.