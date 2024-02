Actuele kennis voor vakmensen dankzij Skills

Met Skills maken vakmensen zich alle kennis eigen die nodig is voor ontwerp, installatie of onderhoud van warmtepompsystemen. Alklima / Mitsubishi Electric biedt de volledige serie trainingen en cursussen aan voor elk specifieke vakdiscipline. Skills is volgens Alklima cruciaal om de snelle groei van warmtepompsystemen in goede banen te leiden.

Skills is ontwikkeld omdat de kennisbehoefte volgens Alklima niet stopt bij, of volledig is met één of meer producttrainingen. Remco Onder de Linden, senior coördinator trainingen bij Alklima: “Wij denken vooral in warmtepompconcepten voor utiliteit, woningbouw of bijvoorbeeld hotels en niet zo zeer in producten. Onze vakhelden hebben behoefte aan specifieke kennis, meer dan we nu in producttrainingen bieden. Om die reden hebben we nu alle trainingsonderdelen in modules gevat.”

Vakmensen kunnen de modules naar behoefte volgen en vormen leerlijnen die een volledig kennisaanbod bevatten. “Het doorlopen van een leerlijn maakt je dan een echte warmtepompexpert”, vervolgt Remco. “Wij zorgen dat een deelnemer een module in zijn of haar eigen tempo kan volgen. En via die modules kan hij of zij zich blijven doorontwikkelen, in een leerlijn tot echte expert.”

De leerlijn bestaat uit zes stappen en na elke stap zie je hoever je bent en wat je volgende stap is:

1. Start project; werken aan het voorlopig ontwerp en het voeren van het gesprek met de klant.

2. Ontwerpfase; samenstellen van het installatieconcept.

3. Uitwerkingsfase; engineering van de installatie, onderdelen van systeem bepalen.

4. Realisatiefase; het daadwerkelijk installeren en opleveren van de installatie.

5. Beheerfase; onderhoud en beheer (op afstand) van een systeem in bedrijf.

6. Vervangingsfase; volledige of gedeeltelijke vervanging en beoordelen van afgiftesysteem.

Eigen tempo

“We nemen mensen echt bij de hand via een hybride leeromgeving om alle benodigde kennis van A tot Z te vergaren”, gaat Remco verder. “Maar het betekent niet dat iedereen even veel of dezelfde lesstof moet volgen. Juist niet. We gaan van start met de modules en leerlijn voor de lucht/water-warmtepomp in de woningbouw, en snel daarna komen we met de lucht/water- & lucht/lucht-warmtepomp voor de utiliteit. Stap voor stap kunnen we dan, al naar gelang de behoefte bij onze klanten, ons aanbod uitbreiden naar andere concepten en marktsegmenten.”

Propaan en warmtepompen

Op 16 april 2024 lanceert Alklima Skills officieel met het webinar: ‘Propaan en warmtepompen: Dit moet je weten.’ Je ontdekt in drie kwartier de belangrijkste inzichten en praktische toepassingen. Van basisprincipes tot antwoorden op jouw specifieke vragen. Na dit webinar heb je de nodige kennis over de toepassing, veiligheidsaspecten en installatie van warmtepompen met als koudemiddel propaan. Schrijf je hier in voor het webinar.

