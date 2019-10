Drenthe aan de slag met energieneutraal 2040

Met de 11e editie van het Duurzaam Gebouwd Congres op 6 februari 2020 in het vooruitzicht, laten we in dit artikel verschillende verduurzamingsinitiatieven zien van de provincie. Hoe zet Drenthe in op onder andere de energietransitie?

In 2018 sloten acht Drentse woningcorporaties een overeenkomst om circulair bouwen in de regio te stimuleren. Dit deden ze tijdens de bijeenkomst ‘Expeditie energieneutraal wonen in Drenthe’. De corporaties gaan aan de slag met circulaire woningbouw, met als uitgangspunt om zoveel mogelijk grondstoffen en materialen hoogwaardig te hergebruiken. Een van de samenwerkingspartners die ook een handtekening heeft gezet is het Noordelijk Innovatie Lab Circulaire Economie, afgekort NICE. In samenwerking met deze organisatie worden scholingsprogramma’s over circulariteit aangeboden.

Succesverhaal uit Nieuw-Buinen

Ook Bouwend Nederland is actief betrokken bij de overeenkomst, en liet eerder met een film al zien dat er werk aan de winkel is in Drenthe. Ook komen er diverse succesverhalen langs, waaronder een project in Nieuw-Buinen. Gedeputeerde Tjisse Stelsptra komt hier aan het woord en laat zijn trots blijken. “Er wordt als het ware een schil om huizen heen gemaakt, zodat de woningen beter geïsoleerd zijn. Daarnaast worden zonnepanelen geplaatst, zodat ook zelf energie wordt opgewekt. Uiteindelijk betalen de mensen die hier wonen geen energierekening meer. Het mooie is dat er niet alleen op het energievlak stappen worden genomen, maar dat het ook goed is voor het comfort.” Hier bekijk je de volledige film van Bouwend Nederland.

Eerder berichtten we al over de opgave die Drenthe voor zich ziet, om in 2040 een volledige energieneutrale woningvoorraad te hebben. Om hiernaartoe te versnellen vindt op 6 februari 2020 de 11e editie van het Duurzaam Gebouwd Congres plaats in Assen. Op de website van het Duurzaam Gebouwd Congres lees je meer over de missie en de visie van Drenthe. Grijp de opgave om Drenthe te verduurzamen aan en schrijf je in.