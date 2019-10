Welke ontwikkeling is er nodig om onze klimaatambities te halen?

Dertien Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s worden gepresenteerd tijdens de interessante werkconferentie van TKI Urban Energy.

Voor bedrijven of kennisinstellingen die actief zijn in de energietransitie organiseert TKI Urban Energy op donderdag 31 oktober de Topsector Energie Werkconferentie 2019. Bezig met de ontwikkeling van of het onderzoek naar innovatieve oplossingen die de energietransitie mogelijk maken? Kom dan naar het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

De dertien zogeheten Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma's (MMIP’s) bepalen welken onderzoeken en ontwikkelingen nodig zijn om onze klimaatambities te halen. De Topsector Energie zal de komende jaren haar activiteiten en financiële middelen inzetten op deze programma’s. De MMIP’s bieden dus kansen en mogelijkheden om innovaties (financieel) ondersteund te krijgen.

CO 2 -vrije gebouwde omgeving

TKI Urban Energy organiseert tijdens deze conferentie ook verscheidene werksessies. Daar kom je alles te weten over de MMIP's die relevant zijn voor de gebouwde omgeving en vind je de partners om de eigen ambities mee vorm te geven.

Zo gaat er een werksessie over de innovaties die nodig zijn op het gebied van hernieuwbare elektriciteitsopwekking op zee, op land en in de gebouwde omgeving. Tijdens de sessie ‘Een CO 2 -vrije gebouwde omgeving’ presenteert TKI Urban Energy de stand van zaken op dit gebied en krijg je inzicht in de gezamenlijke, programmatische aanpak die de komende jaren zal worden ingezet.

Houdt jouw bedrijf of kennisinstelling zich bezig met oplossingen voor efficiënte woningrenovatie, warmte- of koudesystemen of slimme oplossingen voor het elektriciteitssysteem? Of ben je als woningcorporatie, vastgoedontwikkelaar of gemeente op zoek naar state-of-the-art oplossingen hiervoor? Kom dan naar de matchmakingsessie waar samenwerkingspartners voor de nieuwe regelingen van 2020 elkaar ontmoeten.

