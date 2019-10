'Ga niet afwachten, maar kom nu in actie!'

Een certificering is een leidraad, maar nooit het einddoel. Vanuit die filosofie werkt Pim Klinkenberg van Duurzaamheidscertificering dagelijks aan het begeleiden en optimaliseren van duurzaamheidsambities. “Er is een forse renovatieopgave in de utiliteitssector, met de aanstormende label C-verplichting en energieaudits.”

Op het moment van schrijven [augustus 2019] is het alweer een jaar geleden dat Duurzaamheidscertificering werd opgericht, door Daniël van der Flier en Pim Klinkenberg. “Wij kenden elkaar vanuit de opleiding Vastgoedkunde aan de TU Eindhoven. Aanvankelijk gingen we aan de slag bij een installateur, een bijzondere stap gezien onze achtergrond. Toen al vonden we duurzaamheid interessant en hielden we ons al bezig met verduurzaming van vastgoed vanuit de installatietechniek. Om onze volledige focus op duurzaamheid te kunnen richten hebben we een jaar geleden Duurzaamheidscertificering opgericht. We adviseren bij alle certificeringstrajecten die bij verduurzaming van de gebouwde omgeving gelden: GPR, BREEAM, LEED en WELL.” Toch vervult de organisatie niet de rol van de technisch adviseur zoals je die wel vaker tegenkomt. “We buigen ons vooral over de ambitieformulering en de doelstellingen. Zo inventariseren we of de filosofie over het gebouw matcht met een certificeringsmethodiek.”

Maximale impact

De afstemming hierover vindt idealiter plaats aan de voorkant van een traject. Toch gebeurt dit nog niet altijd, terwijl de impact groter is als in een beginstadium afstemming plaatsvindt. “Klanten die vaker met ons samenwerken, kennen deze meerwaarde. Worden we betrokken bij het schetsontwerp, dan kunnen we eerder maatregelen afstemmen die in het voordeel kunnen werken bij het behalen van certificeringen. Dat wil niet zeggen dat we niet in een later stadium kunnen inspringen, maar het verdient de voorkeur om vroegtijdig met partijen te overleggen en samen ambities uit te werken.”

Gedachten uitwisselen en de doelstellingen op papier zetten, daar schuilt vaak de uitdaging. Want weet de organisatie wel waar ze staat? en welke maatregelen ze wil doorvoeren? “Daarom vragen we door om erachter te komen wat de beweegredenen zijn om het gebouw te optimaliseren of toekomstbestendige nieuwbouw neer te zetten. Vanuit dat uitgangspunt kunnen we een gedegen keuze maken over het type certificering die het beste bij de opgave en de ambities past.” Het is daarbij geen vanzelfsprekendheid dat er altijd bewijslast behaald hoeft te worden. “Is er sprake van een verantwoordelijkheid richting bijvoorbeeld aandeelhouders, dan is certificering een fijne benchmark. Vind je het vooral als organisatie belangrijk om te verduurzamen en dit te laten zien aan de buitenwereld, dan kan het interessant zijn om het papier te halen, maar het hoeft niet altijd een must te zijn. Een certificering is een leidraad, maar nooit het einddoel.”

Gebouw én gebiedsverduurzaming

Een ander vliegwiel voor verduurzaming is de toenemende inzet op renovatie en transformatie. In de woningbouw zien we daar noodzakelijke grote stappen richting een aardgasvrije omgeving, waarvoor miljoenen huizen onder het mes moeten. “Kijk je naar de utiliteitssector, dan vallen een aantal dingen op. Zo zien we een groei in transformatieprojecten in en vooral direct buiten de grote steden. Leegstaande kantoorpanden aan de buitenkant van het stadscentrum worden omgevormd tot hotels, die vervolgens weer een rol kunnen spelen in de complete verduurzaming van een gebied. De verwachting is dan ook dit soort transformaties een bijdrage gaan leveren in bredere context.”

We praten door over het onderwerp renovatie, waar Duurzaamheidscertificering een bron van trots heeft aangeboord: de samenwerking met Universiteit Utrecht. “Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2019 in Leeuwarden kwamen we met elkaar in contact. We spraken over een mogelijke nulmeting om een compleet verduurzamingsplan op te stellen voor de vastgoedportefeuille. De keuze voor BREEAM-NL In-Use lag voor de hand, in ieder geval voor 20 gebouwen op de Utrecht Science Park (USP).” Bijzonder aan de verduurzaming is dat zowel de onderdelen gebouw, beheer en gebruik onder de loep worden genomen voor het felbegeerde BREEAM-certificaat. Meestal worden die elementen losgetrokken. Dat komt omdat dit veel samenwerking en communicatie tussen afdelingen vereist. Dat is, zeker in grote organisaties, een flinke opgave.

