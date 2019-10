Investeren in meetbare maatschappelijke impact

Maatschappelijke duurzaamheid staat als onderdeel van een beleggingsstrategie nog in de kinderschoenen, terwijl dit een belangrijke impact kan maken bij onder andere klimaatdoelstellingen. Duurzaamheid kan pas slagen als het zich niet tot de technologische kant beperkt, maar verbreedt naar het maatschappelijk gebied.

Door technologie en verandering in lifestyle zal de manier waarop wij wonen, werken, winkelen, reizen en recreëren de komende decennia ingrijpend veranderen. Als gevolg van de wereldwijde urbanisatie staan steden voor enorme verdichtingsopgaven en grote infrastructurele vraagstukken. Die ontwikkelingen moeten we plaatsen in het behouden en waar nodig ontwikkelen van duurzame en gezonde gemeenschappen en leefomgevingen. Dit maakt dat we de duurzaamheidsinitiatieven die nu volop in de schijnwerpers staan – van zonnepanelen en LED-verlichting tot Label C-gecertificeerde gebouwen – naar een volgend niveau moeten brengen.

Fascinerend

Wat juist deze tijd zo fascinerend maakt is dat we de unieke kans hebben een beslissende wending te geven aan verstrekkende en relevante maatschappelijke vraagstukken. Hierin kunnen juist lange termijn beleggers hun blik verder naar voren richten en samenwerken om de gewenste, noodzakelijke transitie echt op gang te brengen. Daarin is geen project, geen gebied en geen regio generiek. We zullen steeds per object moeten kijken naar de specifieke context, behoefte en het perspectief. Dit geldt in het bijzonder bij de verdichtingsopgave waarvoor onze steden zich de komende jaren gesteld zien. Het toevoegen van maatschappelijke en ruimtelijke meerwaarde is essentieel voor duurzame en gezonde gemeenschappen.

Want compacter wonen vraagt wel om investeren in voorzieningen en gedeelde ruimtes in een complex waarmee we invulling geven aan deze vorm van nieuwe gezamenlijkheid. Zo hebben wij bijvoorbeeld in ons nieuwe woonproject Rhapsody in de Kolenkitbuurt in Amsterdam, in de binnentuin een ontmoetingsplek gemaakt voor de buurt en een logeerhuis toegevoegd aan het complex. En om als stad of als gebied een aantrekkelijke vestigingslocatie te blijven, moeten we weg van monofunctionele gebieden en toe naar Urban Hubs die wonen, werken, winkelen, ontmoeten, samenwerken en ontzorgen combineren. Daarin hebben gebiedsontwikkelaars, gemeenten en bijvoorbeeld woningcorporaties een belangrijke rol maar juist ook lange termijn beleggers kunnen hierin het verschil maken. In Duurzaam Gebouwd Magazine #44 (verschijning september) besteden we uitgebreide aandacht aan dit project.

Rhapsody in de Kolenkitbuurt te Amsterdam

Enorme impact op klimaat

De duurzaamheidstransitie stelt ons als samenleving voor grote opgaven op het gebied van onder meer klimaat, energie, mobiliteit en leefomgeving. Om daarin structurele veranderingen te realiseren is versnelling nodig, versnelling die vraagt om samenwerking. Ik ben ervan overtuigd dat juist wij als vastgoedinvesteerders een sleutelrol kunnen vervullen op weg naar duurzame, toekomstige verbetering in de grote maatschappelijke vraagstukken die voor ons liggen.

Vastgoed heeft een enorme impact op het klimaat in termen van energieverbruik en CO 2 -uitstoot, de rol van de gebouwde omgeving moet naadloos aansluiten op de veranderende mobiliteit en onze leefomgeving staat onder toenemende druk van urbanisatie die verdichting van steden vereist. Dat maakt dat juist de partijen die investeren in vastgoed een onmisbare samenwerkingspartner in maatschappelijke duurzaamheid zijn. Wij als investeerders kunnen daar niet omheen, evenmin als de partijen die zich inzetten voor People en Planet om ons heen kunnen. De handen ineen slaan, prioriteiten stellen en onbekende wegen verkennen behoort daarom bij onze dagelijkse praktijk.

Door te investeren met oog voor van positieve, meetbare maatschappelijke impact in combinatie met het beperken van de impact op het milieu, kunnen juist wij ook sterk bijdragen aan People en Planet.

Tekst: Paul Oremus, Country Manager Netherlands & Fund Manager CBRE Dutch Residential Fund, CBRE Global Investors