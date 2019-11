Podcast: Energielabel C, ben jij er blind voor?

In een kersverse podcast van Technische Unie kom je als gebouweigenaar alles te weten over de energielabel C-verplichting.

Energielabel C, ben jij er blind voor?

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle bedrjifspanden groter dan 100 m2 verplicht energielabel C hebben. Voldoet het pand hier niet aan, dan mag het na die datum niet meer als kantoor worden gebruikt. Welke maatregelen tref je als gebouweigenaar om te voldoen aan de verplichtingen? Uitdagingen en kansen komen aan bod in deze podcast, waarin EPA-U-Adviseur Erik Bek alles vertelt over de energielabel C-verplichting.