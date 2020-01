Gemeenten zetten grote duurzaamheidsstappen met GPR Vastgoed

Gemeenten in Nederland staan voor een grote opgave: ze moeten de route afleggen naar aardgasvrij, en ook het eigen gemeentelijk bezit verduurzamen. De nieuwe applicatie GPR Vastgoed is door Stichting W/E adviseurs ontwikkeld om gemeenten en andere partijen te ondersteunen bij de transitie.

Voor dit artikel vraag ik senior adviseur Pieter Nuiten van W/E adviseurs om een korte demonstratie te geven. We kiezen mijn eigen woonwijk, en in een mum van tijd ontvouwt zich de geschiedenis van Leidsche Rijn bij Utrecht. In de oude stad en in de dorpskern van De Meern zijn de woningen rood, de huizen in mijn eigen nieuwbouwwijk kleuren energiezuinig geelgroen, met uitzondering van de woningen langs een oud dijkje: daar ligt een lint van rood ingekleurde huizen. Bij de volgende muisklik zie ik de enige gasleiding van de wijk hier liggen, als een paarse streep met aftakkingen naar de rode huisjes. Hierdoor is het niet moeilijk te bedenken hoe je deze wijk volledig duurzaam kunt maken.

De nieuwe applicatie GPR Vastgoed is gebaseerd op het door RVO gewaardeerde meetlatinstrument GPR Gebouw, en kan nog véél meer. Waar GPR Gebouw duurzaamheidsscores van gebouwen vastlegt, is het met GPR Vastgoed mogelijk om de duurzaamheid van hele wijken en steden in kaart in kaart te brengen.

Op de kaart zetten

Met de webbased applicatie GPR Vastgoed kunt u de duurzaamheidsprestaties van de gebouwde omgeving van heel Nederland letterlijk en figuurlijk op de kaart zetten. U ziet in een oogopslag hoe hoog woningen en utilitaire gebouwen in een gebied scoren op vijf duurzaamheidsthema’s: energieprestatie, milieuprestatie, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. GPR Vastgoed geeft voor elk gebouw in Nederland GPR scores op basis van voorbeeldberekeningen, uitgaande van bouwjaar en woningtype of gebruiksfunctie.

Benchmark

De kleur die het gebouw op de basiskaart krijgt staat voor de score op 1 van de 5 thema’s: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. De gebruiker kan zien hoe een gebouw scoort per thema en dit vergelijken met de buurt waar het gebouw staat, of de wijk, de gemeente of heel Nederland.

Weergave scherm GPR Vastgoed met prestatie op thema’s Energie en Milieu van alle gebouwen op de kaart. In de tabel de prestaties op alle GPRthema’s van het geselecteerde gebouw (langgerekt pand langs het spoor).

Verrijkt met veel data

Met GPR Vastgoed kunt u behalve GPR-scores van complete wijken en steden nog veel meer zien, doordat W/E adviseurs openbare data heeft toegevoegd. Zo kunt u met enkele muisklikken onder meer:

• laten zien waar gas- en (eventuele) warmteleidingen zich bevinden;

• tonen welke panden binnen de gekozen regio voldoende zon vangen voor zonnepanelen;

• het werkelijk energieverbruik (gas en elektriciteit voor kleinverbruikers) in de periode 2015 – 2018 op de kaart laten zien (op postcodeniveau);

• energielabels en energie-indexen in een gebied op de kaart zetten;

• inzichtelijk maken waar (kantoor)gebouwen met een energielabel D of slechter staan;

• inzichtelijk maken hoe groot de geluidsbelasting is van infrastructuur op bepaalde panden (bijvoorbeeld spoorwegen of Schiphol);

• laten zien waar Natura 2000 gebieden liggen en wat de stikstofbelasting in het gebied is.

Eigen data koppelen

Daarnaast kunt u eigen data koppelen aan de software. Denk daarbij aan de resultaten van routekaarten richting CO 2 -neutraal, of de leidraad van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarnaast bijvoorbeeld uw voorkeursvarianten voor de warmtevoorziening. Maar ook bestaande planningen, zoals de vervanging van riolering. Als de weg toch open moet, is dat misschien het moment om ook warmtebuizen te leggen. Zo kunt u weloverwogen keuzen maken.

Inzichtelijk en bespreekbaar

In één oogopslag ziet u hoe uw gemeente ervoor staat. De kaarten maken inzichtelijk wat er nog moet gebeuren op duurzaamheidsgebied en zijn voor alle stakeholders te begrijpen, van woningeigenaren tot aan de netbeheerders. Dat maakt het onderwerp minder abstract en beter bespreekbaar.

Tekst: Ria van Griethuizen, Beeld: W/E adviseurs