Investeren in duurzame energie eenvoudiger voor Groningse bedrijven

Provincie Groningen wil bedrijven ondersteunen bij de realisatie van een zonnedak, met het project ‘Verzilver uw dak’. Op dit moment wordt pas 5 procent van 6300 bedrijfsdaken van minstens 1000 vierkante meter gebruikt voor de opwek van duurzame energie.

Groningen wil ondernemers stimuleren om een SDE+ subsidie aan te vragen voor kansrijke zonneprojecten. Daarnaast wil de provincie ondernemers die deze financiële stimulans al hebben aangevraagd, helpen bij het verder ontwikkelen van hun initiatief.

Gratis dakscan

Zo kunnen ondernemers op een bedrijventerrein gratis een dakscan krijgen, om te onderzoeken of het dak geschikt is voor zonnepanelen. Daarnaast ontvangen ze hulp bij het aanvragen van de SDE+ subsidie. Op deze pagina op de website van RVO.nl krijg je meer informatie over de regeling en hoe je hem aanvraagt.

Kansen voor opwek duurzame energie

“Ongebruikte bedrijfsdaken bieden enorm veel kansen voor het opwekken van zonne-energie”, meldt gedeputeerde Nienke Homan over het initiatief. “We willen het ondernemers makkelijker maken die stap te zetten en merken at zij het vaak ingewikkeld vinden om subsidie aan te vragen.”

De regeling 'Verzilver uw dak' wordt uitgevoerd door bureau Over Morgen in samenwerking met duurzaamheidsplatform Groningen Werkt Slim, de Groningse gemeenten en Enexis. Het project wordt uitgevoerd in de hele provincie Groningen. De komende tijd organiseert Over Morgen informatiebijeenkomsten over de regeling voor ondernemers. De eerste is op donderdag 12 maart in Leek en de tweede op 17 maart in Bedum.