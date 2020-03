Route naar klimaatneutraal Amsterdam toont progressie

De gemeente Amsterdam ligt op koers om de klimaatdoelstellingen te gaan halen. In 2030 moet een halvering van de CO 2 -uitstoot haalbaar zijn, aldus de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal.

Amsterdam laat in het nieuwe onderzoek in detail zien hoeveel CO 2 de stad uitstoot en waar die emissie vandaan komt. Amsterdam lijkt af te koersen op een CO 2 -reductie van 48% in 2030 en daarmee voldoet de gemeente bijna aan de afspraken van het landelijk Klimaatakkoord. Daarin is een reductie van 49% afgesproken ten opzichte van de CO 2 -uitstoot in 1990.

Volgens de gemeente is het hogere, ambitieuzere Amsterdamse doel - een reductie van de CO 2 -uitstoot met 55% - ook zeker haalbaar. Dit alles blijkt uit de doorrekening van het maatregelenpakket uit de ‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal’.

Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal

Deze Routekaart laat zien hoe Amsterdam de komende jaren een klimaatneutrale stad wil gaan worden. Te lezen valt met welke doelstellingen en maatregelen dit doel kan worden bereikt en dat voor alle relevante sectoren: de gebouwde omgeving, mobiliteit, elektriciteit en industrie & haven. Op basis van de uitkomsten van een jaarlijkse voortgangsrapportage zal de gemeente steeds met aangepaste of aanvullende maatregelen komen.

In de Routekaart staan onder meer de volgende doelstellingen en maatregelen voor verschillende partijen:

De gemeente ondersteunt Amsterdammers met collectieve inkoop van zonne-energie en lanceert dit jaar een app met een stappenplan om hiermee te starten;

Nog dit jaar worden 29 GVB-bussen uitstootvrij;

Eind 2020 komt er een milieuzone bij voor de meest vervuilende diesel(personen)auto’s;

In 2024 is voor 55.000 woningen en gebouwen het besluit genomen ze aardgasvrij te maken, en zijn 260.000 woningen en gebouwen aardgasvrij;

In 2025 zijn alle vergunningen voor nieuwe windturbines verleend;

In 2030 wordt de helft van alle geschikte daken benut voor het opwekken van zonne-energie;

Vattenfall heeft de ambitie om de Hemweglocatie stap voor stap te transformeren naar een fossielvrije energiehub.

Verloop en doorrekening

Van 1990 tot 2010 zag Amsterdam de CO 2 -uitstoot oplopen van ongeveer 4.000 naar ruim 5.500 kiloton CO 2 per jaar. Sindsdien loopt de uitstoot langzaam maar zeker terug.

Voor de toekomst is gekeken naar het aandeel in de CO 2 -reductie van de verschillende sectoren. Het externe adviesbureau CE Delft heeft een doorrekening gemaakt om te achterhalen wat het effect van de genoemde maatregelen is. Daaruit blijkt dat de uitstoot in 2030 naar verwachting 48% lager uitkomt dan in 1990. De doorrekening laat dus zien dat de huidige maatregelen daadwerkelijk effect hebben.

Dat alles is opmerkelijk, want er wordt veel gebouwd in Amsterdam en de stad is echt aan het groeien. Bovendien heeft de gemeente hogere streefcijfers geformuleerd: 55% minder CO 2 -uitstoot in 2030. Amsterdam denkt dat het kan, maar dan wel met de steun van het Rijk en de bedrijven en mensen in de stad. Amsterdam dringt er dan ook bij het Rijk op aan om snel met eenvoudige en effectieve subsidieregelingen en wetgeving te komen.

Samen met de stad

De gemeente Amsterdam wil verder dat de overgang van fossiele naar duurzame energie rechtvaardig gebeurt. Uitgangspunt is dat de woonlasten voor huishoudens met lage en middeninkomens niet stijgen als gevolg van de kosten van de energietransitie. Daarnaast stimuleert de gemeente collectieve inkoopacties voor zonnepanelen met adviezen aan VvE’s en subsidies voor duurzame initiatieven. Bewoners kunnen voor informatie en advies terecht bij het online platform Nieuw Amsterdams Klimaat.

De gemeente draagt zelf ook bij aan de reductiedoelstellingen. Alle 200 scooters van de gemeente zijn elektrisch en dat gaat dit jaar ook gelden voor alle 435 auto’s en bestelbusjes. Het vervangen van de 150.000 armaturen in de stad door LED lampen is in volle gang en verder worden voor 2030 een gemeentelijk zwembad, een sporthal en elf kantoren voor ambtenaren aardgasvrij gemaakt.

Veel meer informatie lees je hier: Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050

Bron: Nieuwsbrief Duurzaam Amsterdam