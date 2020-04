Nieuwe investeringsronde voor energie-innovaties

Bedrijven die innovaties op energiegebied hebben aan te bieden, kunnen voor financiële en inhoudelijke ondersteuning terecht bij InnoEnergy. Hun nieuwe investeringsronde sluit op 7 oktober.

InnoEnergy is “Europa’s innovatiemotor in duurzame energie”, aldus Lucienne Krosse. Vanuit Eindhoven geeft zij leiding aan de Europese activiteiten op het gebied van de bebouwde omgeving van deze bijzondere investeerder. Het gaat om activiteiten die grotendeels met EU-geld worden gefinancierd. “Wij zijn echter géén subsidieverstrekker”, benadrukt Krosse. “Wij zijn een actieve, marktgerichte investeerder, die beloond wil worden met aandelen of winstdeling.”

Welk soort innovaties zoekt InnoEnergy?

Krosse: “Wij staan overal voor open. Nieuwe producten, diensten, verdienmodellen. En dat over het hele energiespectrum: opwekking, distributie, efficiency en handel.” InnoEnergy schrikt daarbij niet terug voor investeringen in hardware, zegt Krosse. “Er is in de markt veel aandacht voor ICT, data en slimme software. Dat gebied vinden wij ook belangrijk, maar wij zijn daarnaast goed in het echte maakwerk: batterijen, opslagsystemen, warmtepompen, zonne-energiesystemen, noem maar op. Dat is core business voor ons.”

InnoEnergy, een publiek-private samenwerking, heeft als doel de energietransitie te versnellen. Daartoe is de afgelopen tien jaar meer dan € 200 miljoen geïnvesteerd in meer dan 450 bedrijven in Europa, zowel in startups als grotere innovatieprojecten. De steun gaat verder dan de financiën. Pionierende ondernemers kunnen ook gebruikmaken van het ‘ecosysteem’ dat door InnoEnergy is gecreëerd. Daarin zijn kennisinstellingen (o.a. TNO en TU Eindhoven), grote energiebedrijven, financiële instellingen en private investeerders uit heel Europa betrokken.

Ieder jaar vindt in een Europese stad de Business Booster plaats, waar starters hun producten kunnen pitchen voor 1200 professionele bezoekers. Ook is er elk jaar een nieuwe investeringsronde en daarvoor is de Nederlandse vestiging van InnoEnergy nog op zoek naar kansrijke, marktgerichte productinnovaties. “Wij richten ons op projecten die een behoorlijk niveau van market-readiness hebben”, aldus Krosse, een scheikundig ingenieur die zelf verschillende patenten op haar naam heeft staan. “Het moet commercieel goed in elkaar zitten.”

Het Duivense bedrijf De Beijer op de markt met SunRidge, een thermische zonnecollector die in zijn geheel op de nok van een dak kan worden gemonteerd.

Nieuwe markten

Bedrijven die financiering zoeken voor een innovatie kunnen een aanvraag doen via deze website: investmentround.innoenergy.com. “Ze mogen mij ook eerst bellen!”, voegt Krosse toe. InnoEnergy stelt vervolgens een speciale beoordelingscommissie samen met experts die beoordelen of het innovatieve project kans maakt in de huidige markt.

“We kijken naar ‘het nieuwe’. Past het in de waardeketen? Wat is het verdienmodel? Wat zijn de voordelen ten opzichte van de concurrentie? Is er belemmerende of bevorderende regelgeving? Wie gaat het doen? Vooral dat laatste is belangrijk. Er moet iemand zijn die de commerciële kant verzorgt. Die moet leidend zijn.”

Komt een bedrijf door die eerste beoordelingsronde, dan volgt in het najaar een pitch waarin de ondernemer het project kan toelichten. Een serieus selectietraject, maar InnoEnergy heeft ook wel wat te bieden. Krosse: “Er is op dit moment veel durfkapitaal beschikbaar, maar voor ondernemers is het lastig om eraan te komen. De meeste investeerders kijken vooral naar het financiële plaatje. Wij hebben kennis van de energiemarkt. En een Europees netwerk. Zo kunnen wij bedrijven helpen contacten te leggen en nieuwe markten te betreden.”

Het investeringsbedrag kan variëren van zo’n 3,5 ton tot enkele miljoenen. InnoEnergy biedt verder altijd maatwerk, zegt Krosse. “We kijken wat een bedrijf nodig heeft.” Meer dan andere investeerders laten Krosse en haar collega’s daarbij de milieu-impact van een innovatie meewegen. “Dat hoort bij onze missie. De ruim €200 miljoen die wij zelf al investeerden, leidde bovendien tot €1,4 miljard aan bijkomende investeringen.”

Kwaliteit en onderhoud

Krosse is optimistisch over hoe de markt zich ontwikkelt. “Het is heel lang vooral een kostenverhaal geweest. Ik zie nu andere bewegingen op gang komen. Mensen zijn weer bereid om te betalen voor kwaliteit. Een belangrijke trend is ontzorging en ook onderhoud is een interessante markt. Zowel installateurs als gebruikers zijn op zoek naar echte innovaties in onderhoud. Het gaat dan wel om meer dan alleen een laagje software in het systeem.”

Krosse besluit: “We staan altijd open voor baanbrekende innovaties. Het zou zonde zijn als goede projecten ons niet zouden weten te vinden.”

