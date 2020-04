Succesvolle crowdfundingactie voor zonnedak op Business Park Aviolanda

Op Business Park Aviolanda in Hoogerheide wordt een grootschalig zonnedak van 8.940 zonnepanelen geplaatst. Het streefbedrag van 170.000 euro werd met een crowdfundingactie binnen twee weken bereikt. De bouw van het zonnedak gaat binnenkort van start en is naar verwachting in het najaar van 2020 afgerond.

De bijna negenduizend zonnepanelen worden op verschillende daken van het park geplaatst en produceren straks jaarlijks 2,6 miljoen kilowattuur groene stroom. Genoeg voor het stroomverbruik van 900 huishoudens.

Om het zonnedak te realiseren is er sinds 2016 een intensieve samenwerking ontstaan tussen de Gemeente Woensdrecht, investeringsmaatschappij Obton, projectontwikkelaars GreenIPP en DIEPP, Business Park Aviolanda en de daarop gevestigde bedrijven Fokker Elmo en Fokker Techniek. Het park ligt naast de militaire vliegbasis Woensdrecht en biedt plek aan bedrijven in de luchtvaartindustrie, overheden en onderwijsinstellingen.

Geloof in groene toekomst

Via het financieringsplatform ZonnepanelenDelen.nl konden particulieren mee investeren en vanaf de realisatie dit najaar meeprofiteren van de op het zonnedak opgewekte duurzame energie. Op 11 maart ging de campagne van start en binnen twee weken werd het streefbedrag van 170.000 euro bereikt.

Het succes van het zonne-energieproject toont aan dat mensen nu meer dan ooit geloven in een groene toekomst en deel willen uitmaken van de energietransitie, die ook financiële voordelen biedt. Een zonnedak levert immers elke dag opnieuw duurzame energie.

Groene ambities gemeente

De Gemeente Woensdrecht heeft destijds het initiatief genomen voor het project. Burgemeester Steven Adriaansen: “Het zonnedak sluit naadloos aan bij de duurzaamheidsambities van het innovatieve business park en de Gemeente Woensdrecht. Hiermee voegen wij de daad bij het woord en maken we onze groene ambities waar.”

Door de bijzondere locatie van Aviolanda en de vele betrokkenen was het een complex project. Bas Welles, CEO van GreenIPP: “Ik ben trots op de uitstekende samenwerking tussen alle partijen en het mooie eindresultaat.” CEO Anders Marcus van Obton voegt toe: “We zijn erg blij om betrokken te zijn bij dit geweldige project en dat we kunnen bijdragen aan de Nederlandse energietransitie.”