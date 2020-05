Hoe verander je gedrag in de bouwsector? 

Het webinar ‘Gedragsverandering in de bouwsector’ laat je zien dat het succesvol invullen van maatschappelijke opgaves vooral samenhangt met gedrag. Het online event vindt plaats op 26 mei en is gratis toegankelijk voor partners van Duurzaam Gebouwd.

In 2016 werd De Marktvisie gelanceerd: een breed gedragen initiatief, erop gericht om de samenwerking tussen opdrachtgevers en -nemers in de bouwsector te verbeteren. Veel partijen maakten een doorvertaling van De Marktvisie naar de eigen praktijk. En op veel plaatsen vindt het gedachtengoed van de Markvisie een weg naar de projecten. Maar vaak lukt dat nog niet en worstelen partijen en personen met de vraag: hoe dan?



Hoog tijd dus om tijdens dit webinar expliciet aandacht te besteden aan dat soms ongrijpbare fenomeen: gedrag. Is verandering van gedrag nog (echt) steeds nodig? En komt de wil om te veranderen uit het hoofd of uit het hart? Ook onderzoeken we hoe verandering werkt in de praktijk, binnen organisaties en projecten in de bouwsector. Hoe zorg je dat het niet bij goede bedoelingen of praten blijft? Hoe maak je echt stappen en welk resultaat levert dat op? Het webinar bestaat uit vijf korte pitches van experts uit verschillende bloedgroepen. De laatste twintig minuten gaan zij in op jouw vragen, die je live via de chatfunctie kunt stellen.

De aandacht voor gedrag in de bouwsector is van alle tijden. Maar steeds vaker wordt erkend dat dit geen bijzaak, maar hoofdzaak is. De verhouding tussen overheid en bedrijfsleven, de spanning tussen prijs en kwaliteit én de realisatie van maatschappelijke opgaven binnen de bouwsector: ze worden allemaal in grote mate bepaald door het gedrag tussen verschillende spelers in de bouwketen.

Doelgroep

Dit webinar is interessant voor iedereen die breder kijkt dan alleen naar projecten en processen. Voor professionals die binnen hun rol in de sector specifiek aandacht hebben, of willen ontwikkelen voor (de invloed van) gedrag. Voor personen die geloven of voelen dat daar het verschil kan worden gemaakt en die op zoek zijn naar inspiratie op dit vlak. Het programma richt zich zowel op opdrachtgevers, opdrachtnemers als adviseurs.

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie en inschrijven voor dit webinar vind je op deze pagina.