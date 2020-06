Kopersbegeleiding inclusief woonklaarservice dankzij samenwerking

House Energy Optimum (HEO) is een samenwerking aangegaan met Housing Heroes, om ontwikkelaars, ontwikkelende bouwers en kopers begeleiding te bieden, inclusief een woonklaarservice. Doordat de handen ineen worden geslagen kunnen meer zekerheid, lagere kosten en een hogere klanttevredenheid worden aangeboden.

HEO is een strategische samenwerking tussen ATAG Verwarming, Duco Ventilation & Sun Control, Jaga, Kingspan Insulation, Kingspan Unidek en Ubbink. Door de integrale aanpak van bouw- en installatietechniek biedt het systeem een kortere voorbereidingstijd, kortere bouwtijd en lagere ontwerp- en bouwkosten. Met HEO kunnen ontwikkelaars en bouwers eenvoudig EPC 0,4, BENG, Energieneutraal en NOM bereiken. SWK- en BouwGarant-aannemers kunnen bovendien een Energie Prestatie Garantie afgeven op woningen die zijn gebouwd met HEO.

Diederik Doornhein (HEO) over de aansluiting met Housing Heroes: “HEO geeft invulling aan de technische opgave en investeringsvraagstukken die komen kijken bij het ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van energiezuinige nieuwbouwwoningen. Onze integrale werkwijze wordt gewaardeerd door de ontwikkelaars en aannemers. Toch zien we bij hen de aanvullende behoefte als het gaat om het begeleiden van de koper en het invullen van hun individuele woonwensen. En juist daar speelt Housing Heroes op in.”

Kopersbegeleiding met woonklaarservice

“Housing Heroes biedt ontwikkelaars en ontwikkelende bouwers kopersbegeleiding inclusief woonklaarservice, vertelt Bas Boom, directeur Housing Heroes. “Door de kopersbegeleiding uit handen te nemen kan de bouwer zich volledig richten op het bouwproces en dat geeft rust. We ontzorgen de koper van begin tot eind bij het personaliseren van hun nieuwbouwwoning. Bovendien kunnen wij na oplevering, de woning volledig afwerken en inrichten, zodat we van een huis een thuis maken. Zo krijgen ontwikkelaars een duidelijke extra USP en meer onderscheidend vermogen in hun projecten. Kortom, een win-win situatie voor alle partijen.”

De combinatie van HEO en Housing Heroes ontzorgt de ontwikkelaar vanaf ontwerp tot oplevering en biedt kopers een gepersonaliseerde woning met verzekerbare Energie Prestatie Garantie. Toch benadrukken Doornhein en Boom dat de partijen elkaar goed aanvullen. “HEO en Housing Heroes zijn aparte organisaties. Maar zijn goed ingevoerd in elkaars werkwijze en vullen elkaar aan. Partijen die ontzorgd willen worden bij ontwikkeling, ontwerp en realisatie kiezen voor HEO. Partijen die geholpen willen worden bij de kopersbegeleiding en nazorg voor de koper kiezen voor Housing Heroes. Voor partijen die van A tot Z ontzorgd willen worden is de combinatie ideaal.”