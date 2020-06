Blogreeks innovatiepartnerschap (slot): de structuur van het contract

In zeven afleveringen lieten experts van TwynstraGudde hun licht schijnen op het innovatiepartnerschap. In het laatste deel van deze reeks wordt ingegaan op de structuur van het contract.

In de vorige aflevering van deze serie ging het nog het over afscheid nemen van partijen. Ook de afstemming met de markt, het kiezen van marktpartijen en verdienmodellen voor de opdrachtnemer kwamen in het kader van het innovatiepartnerschap al aan bod. In deze laatste aflevering worden de laatste, niet onbelangrijke zaak onder de loep genomen: hoe ziet de structuur van het contract er idealiter uit?

Aandachtspunt 7: de structuur van het contract

De structuur van de contractdocumenten bij een innovatiepartnerschap vergt bijzondere aandacht. De opdracht bestaat immers uit twee separate delen die elk een ander karakter hebben: de ontwikkeling van de innovatie en de uitrol ervan in de commerciële fase.

De opdrachtverlening voor die laatste fase is daarnaast nog onzeker, want die hangt ook af van het slagen van de innovatie. Een andere bijzonderheid is dat het contract voor de realisatie nog niet (volledig) kan worden opgesteld. Je weet immers nog niet hoe de innovatie er precies uit zal komen te zien, dus je weet nog niet wat je straks precies gaat kopen.

Structuur

Voor de structuur van de contracten zijn er verschillende mogelijkheden. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een overeenkomst gebaseerd op een bouwteamovereenkomst, waarbij eerst de opdracht voor de ontwikkelfase wordt opgedragen, met de intentie om ook de commerciële fase op te dragen indien de ontwikkelfase succesvol is.

Een andere mogelijkheid is een samenhangend geheel van drie overeenkomsten, met een overkoepelende overeenkomst, waarin ook staan:

de spelregels voor de minicompetitie

een overeenkomst voor de ontwikkelfase

een overeenkomst voor de realisatiefase.

Zorg in ieder geval dat de spelregels voor de minicompetitie helder zijn en in het contract vastliggen.

Maatwerk

Hoewel de overeenkomst voor de commerciële fase in veel gevallen veel zal lijken op een ‘gewone’ realisatie- of leveringsovereenkomst, is de overeenkomst voor de ontwikkelfase altijd maatwerk. Besteed in ieder geval aandacht aan de manier waarop je communiceert met opdrachtnemers, welke informatie je wel en niet uitwisselt, en hoe en wanneer je afscheid kunt nemen. Als je de ontwikkelfase met meerdere partijen tegelijkertijd aangaat, draag er dan zorg voor dat de overeenkomst te allen tijde gelijk is voor alle opdrachtnemers.

