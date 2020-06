Op zoek naar een totaaloplossing voor gasloos wonen

Je wilt je woning verduurzamen en daarmee het liefst van het gas af. Makkelijker gezegd dan gedaan. Rense van Dijk van Woon Duurzaam wil weg van individuele tools en oplossingen en toewerken naar een totaaloplossing voor duurzaam en gasloos wonen.

Van Dijk, voormalig directeur en mede-oprichter van OM Nieuwe Energie en voormalig directeur van Windunie, maakte het ooit zelf mee. Hij wilde van het gas af en belandde tijdens een zoektocht naar oplossingen in een wirwar van websites en online tools. “Ik ontdekte dat er in deze markt heel veel aanbieders van deeloplossingen actief zijn. Zonnepanelen, warmtepompen, isolatie. Maar ik kon niemand vinden die mij een totaaloplossing kon bieden.”

Totaalplaatje

Vanuit deze ervaring besloot Van Dijk een nieuw bedrijf op te richten. “Ik dacht, als het mij met al mijn expertise en ervaring al niet lukt om gasloos te gaan wonen, dan zal dat voor de meeste mensen nog veel meer gelden.” Na een tijd marktonderzoek te hebben gedaan en met collega’s uit de branche te hebben gesproken, richtte hij met 4 andere energie-experts in mei 2018 Woon Duurzaam op. “Géén adviesbedrijf,” benadrukt Van Dijk. “Wij maken niet alleen plannen, we voeren ze ook uit. Wie zijn woning wil verduurzamen, en als het even kan gasloos wil gaan wonen, kan bij ons terecht voor het hele traject: van woningscan en energieplan tot en met de financiering en uitvoering van het project.”

Wat Woon Duurzaam onderscheidt, volgens Van Dijk, is dat er naar elk facet van verduurzaming wordt gekeken. Dat doet het bedrijf op basis van een woningscan, een energieplan op maat, advies bij financiering en een uitvoering van het plan. Dat bleek een gat in de markt. Intussen heeft Woon Duurzaam diverse partners aangetrokken om van deze visie werkelijkheid te maken.

Opschalen

Woon Duurzaam heeft inmiddels rond de honderd woningen verduurzaamd. Het bedrijf wil toe naar tienduizend woningen per jaar. Die ambitie blijft voor Van Dijk niet hangen in dromen. "Er gaat teveel tijd en energie zitten in adviezen en rapporten. Dat willen wij vermijden. Wij praten niet, wij doen.” Hij vertelt dat 80 tot 90% van de energieplannen die Woon Duurzaam heeft gemaakt, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. “Pas als je het hebt gedaan, draagt het bij aan de doelstellingen.”

Een diepgaandere kijk op de werkzaamheden van Woon Duurzaam behandelen wij in Duurzaam Gebouwd #48. Deze editie verschijnt op 25 september.