De bijzondere meerwaarde van gezondheid tijdens webinar Gezonde Omgeving

Hoe zorg je voor een gebied waarin gezondheid centraal staat? Er zijn genoeg ontwikkelingen in Nederland waar de energietransitie en circulariteit als zwaartepunten gelden, maar juist met de inzet op gezondheid kan onze sector een bijzondere meerwaarde bieden. Daar gaan we op in tijdens het webinar Gezonde Omgeving op 24 september aanstaande.

Het welbevinden van gebruikers, het geluk en de prestaties die zij leveren, vormen nieuwe en kansrijke uitgangspunten voor gebiedsontwikkeling. Die mogelijkheden komen uitgebreid naar voren tijdens presentaties van verschillende experts uit de markt.

Zo vertelt Duurzaam Gebouwd-expert Onno Dwars over ‘De maakbare gezondheid’, en stelt de vraag ‘Waarom heeft goede stedenbouw en vastgoedontwikkeling meer invloed op de gezondheid van de Nederlander dan een gemiddeld medicijn?’. Jaap Wickering van Renson presenteert over de gezonde omgeving door slimme en natuurlijke oplossingen en ook Duurzaam Gebouwd-partner TVVL is van de partij. Op deze pagina lees je alle details over het programma, dat we nog verder aanvullen.

