Webinars versnellen naar duurzaam maatschappelijk vastgoed

Hoe pak je verduurzaming van maatschappelijk vastgoed aan? Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) geeft je het antwoord en organiseert 4 webinars over dit onderwerp, met praktijkvoorbeelden uit regio’s en praktische informatie om aan de slag te gaan met duurzaamheid.

De inspiratiesessies zijn vooral interessant voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed, verantwoordelijken voor de verduurzaming van gebouwen en aanbieders die een rol spelen bij de verduurzaming van gebouwen. De sessies vinden online plaats, zijn gratis en je kunt ze volgen via Zoom.

Het programma voor regio Noord is ondertussen bekend. Duurzaam Gebouwd-expert Selina Roskam, tevens kennismakelaar bij RVO, geeft het startschot voor de bijeenkomst, gevolgd door een presentatie van Rick van Kraaij van RVO over de Routekaart Sport. Vervolgens geeft Anton Drost van Groningse Energie Maatschappij inspiratie over hoe gemeente Groningen succesvol verduurzamingsprojecten heeft uitgevoerd en haar vastgoed heeft opgewaardeerd.

Het complete programma inclusief de breakoutsessies bekijk je op de website van RVO. Aanmelden doe je vervolgens via deze link.