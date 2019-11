Verzekerde energieprestatiegarantie beperkt risico en aansprakelijkheid aannemer

De Wet kwaliteitsborging zal leiden tot verhoogde risico’s en aansprakelijkheden. Het nieuwbouwsysteem House Energy Optimum dekt dit risico af met een verzekerbare energieprestatiegarantie.

Afgelopen mei werd de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. Die verplicht de aannemer om de kwaliteit van het opgeleverde werk onomstotelijk aan te tonen richting de opdrachtgever. Dit zal leiden tot verhoogde risico’s en aansprakelijkheden voor die aannemer. De energieprestatie van de woning valt hier ook onder. House Energy Optimum (HEO) is een nieuwbouwsysteem dat dit risico met een verzekerbare energieprestatiegarantie afdekt.

Niet voldoen aan eisen

Een groot deel van de huidige nieuwbouwwoningen voldoet bij oplevering niet aan de wettelijke bouwbesluiteisen en/of aan de contractuele afspraken. Volgens analyse van PlanGarant en Develop inc. komt dit vaak door wijzigingen achteraf, zonder deze wijzigingen op prestaties te beoordelen. Er wordt namelijk tijdens de ontwerpfase onvoldoende gekeken naar de samenhang tussen bouwkundige, bouwfysische en installatietechnische maatregelen.

In het licht van de Wkb leiden deze wijzigingen tot grote prestatierisico’s voor de aannemer, omdat er mogelijk dure herstelmaatregelen moeten worden genomen. Dit betekent dat er nog meer nadruk moet komt te liggen op de ontwerpkwaliteit, zodat aanpassingen tijdens het proces worden voorkomen of worden beperkt.

Garantie

House Energy Optimum is een bijzonder nieuwbouwsysteem voor ontwikkelaars, aannemers, woningbouwcorporaties en architecten om BENG en NOM te bereiken. De geïntegreerde pre-engineering van het systeem hoeft in de praktijk alleen nog maar projectspecifiek te worden toegepast. 85% van het voorwerk is al verricht. Deze integrale benadering zorgt voor een betere ontwerp- en bouwkwaliteit.

Tijdens het ontwerp- en bouwproces stemt HEO de bouwkundige, bouwfysische en installatietechnische maatregelen integraal op elkaar af. Daarmee worden risico’s geminimaliseerd en kan een verzekerbare energieprestatiegarantie worden afgegeven. De kwaliteit van de woning wordt in het kader van de Wkb door een onafhankelijke kwaliteitsborger gecontroleerd. Door de integrale afstemming bespaart HEO bovendien aanzienlijk op ontwerp- en bouwkosten.

Optimale balans

Het HEO-systeem bestaat uit oplossingen van ATAG Verwarming, Duco Ventilation & Sun Control, Jaga, Kingspan Insulation, Kingspan Unidek en Ubbink. Uitgangspunt is een optimale balans tussen betaalbaarheid en prestaties van de woning door bouwkundige en installatietechnische maatregelen naadloos op elkaar af te stemmen.

Door gebruik te maken van HEO weten woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers al in de ontwerpfase dat hun koop- of huurwoningen gegarandeerd energiezuinig, comfortabel en gezond worden. Deelnemers van SWK kunnen aan hun opdrachtgevers de verzekerde garantie bieden dat de beoogde energieprestatie voor de duur van minstens tien jaar in de praktijk wordt waargemaakt.

Meer informatie en een gratis whitepaper over de Wkb en prestatiegarantie is te vinden op www.bouwheo.nl.

Bron: persbericht HEO.

Lees ook: Koppeling EPG en waarborgstelsel SWK voor nieuwbouwsysteem