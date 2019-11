Europa’s grootste glas-glas zonnepanelenproject bij Waalwijks familiebedrijf

Naber Plastics maakt grote slagen op het gebied van duurzaamheid. Na onder meer batterijen scoort het familiebedrijf nu met bijna zevenduizend zonnepanelen.

Met een nieuwe investering realiseert Naber Plastics uit Waalwijk een reusachtig zonnepanelenproject. Liefst 6.690 panelen leveren het spuitgietbedrijf in de toekomst 1700 megawattuur per jaar op. De volledige opbrengst zal direct door Naber Plastics worden geconsumeerd voor eigen productie. Er wordt dus geen enkele kilowattuur aan het net teruggeleverd.

Logische keuze

Investeren in zonne-energie is een logische keuze voor Naber Plastics. Dit project volgt op eerdere investeringen in condensatorbatterijen en energiezuinige spuitgietmachines om zo de energieconsumptie zo veel mogelijk terug te dringen.

Op het dak van de fabriek in Waalwijk worden op dit moment 6.690 glas-glas zonnepanelen van het merk SOLARWATT geplaatst. Met een totaal vermogen van 1,9 MW is dit het grootste glas-glas zonnepanelen project in Europa, meldt het bedrijf in een persbericht.

Zoektocht naar duurzame partners

Algemeen Directeur Wim Naber ging in zijn zoektocht naar geschikte partners niet over één nacht ijs. Uiteindelijk kreeg YellowNRG uit Katwijk het vertrouwen om het project uit te voeren. Voor de investering in zonnepanelen bezocht Naber de fabriek van SOLARWATT in Duitsland. De combinatie van hoogwaardige glas-glas zonnepanelen met de daarbij behorende lange garanties, gaven de doorslag.

De werkzaamheden in Waalwijk zijn inmiddels begonnen.

“Als ik een investering doe in zonnepanelen, wil ik ervan kunnen uitgaan dat deze decennia meegaan en dat ik niet voor onvoorziene situaties kom te staan. Vol vertrouwen kijk ik uit naar de uitvoering van het project”, aldus Naber.

Projectteam

YellowNRG voert het project uit in nauwe samenwerking met SOLARWATT, marktleider in glas-glas zonnepanelen. YellowNRG is specialist in grootschalige zonnesystemen en werkt onder andere voor onderwijsinstellingen, overheden, vastgoedbedrijven, agrariërs en kerkelijke instellingen.

YellowNRG neemt het gehele project uit handen voor de opdrachtgever en heeft in de uitgebreide voorbereiding samengewerkt met Valk Solar, Engineering 4 Solar en v.d. Heuvel Elektrotechniek.

Bron: persbericht