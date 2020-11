Sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op het platteland

In Salland gaat het gebeuren: het eerste erfdelen project! Een coöperatie heeft een erf gekocht waar een aantal mensen samen gaan wonen. Pieter Parmentier is in 2017 gestart met het stimuleren van Erfdelen en legt uit wat het is: ‘Erfdelen is sociaal, duurzaam en kleinschalig samenwonen op het platteland. Idealiter zijn er vijf kleinschalige levensloopbestendige woningen: één in de bestaande boerderij, de rest nieuwbouw voor twee- of eenpersoonshuishoudens. De woningen liggen aan een gemeenschappelijk erf. Bewoners delen voorzieningen. Het kunnen huurwoningen of koopwoningen zijn of een mix.’

Klein beginnen

Pieter adviseert initiatiefnemers altijd om eerst met een klein groepje een goed plan te maken, dan naar de gemeente te stappen en vervolgens de groep potentiële bewoners uit te breiden. ‘Maak het zo concreet mogelijk, dan is het makkelijker om de juiste bewoners te vinden.’ Hij merkt dat gemeenten steeds meer open staan voor burgerinitiatieven zoals het Erfdelen. ‘Dat wil nog niet zeggen dat het makkelijk is. Maar dat gemeenten willen meedenken is al een hele vooruitgang.’ De gemeente Ede heeft Pieter onlangs gevraagd om te helpen met het project dat zij zelf hebben geïnitieerd. ‘Dat is fantastisch!’

Yoga en autarkisch leven

Pieter heeft het gevoel dat door corona mensen meer open staan voor verhuizen naar het platteland. ‘We krijgen meer belangstellenden uit de randstad.’ De belangstelling voor het erfdelen groeit gestaag door. Er zijn nu ruim 2000 geïnteresseerden. ‘De diversiteit onder deze groep is opvallend groot. De één wil een yoga ruimte, de ander wil iets met paarden en de volgende wil volstrekt autarkisch gaan leven. Er komt werkelijk van alles langs.’ Pieter benadrukt dat de ‘erfzoekers’ zoals hij de initiatiefnemers noemt, van alle leeftijden zijn. ‘Jonge gezinnen, ouderen, starters. ‘Voor starters is dit een goede manier om op het platteland te blijven. Vaak willen ze niet weg maar is het moeilijk een betaalbare woning te vinden. Werken kunnen ze vanuit thuis, maar een woning vinden is lastig. Daarom is erfdelen een ideale oplossing.’

Boerenerven

De komende jaren komen veel boerenerven vrij. Nu ook al, maar desondanks is het lastig een locatie te vinden voor de erfzoekers. Pieter werkt samen met de Rabobank en de verzekeringsmaatschappij ASR om plekken te vinden. Ook heeft hij goede contacten met andere initiatieven zoals Knarrenhof en Tiny house-beweging. ‘We versterken elkaar.’ Pieter hoopt ook de corporaties warm te krijgen voor deze manier van wonen. ‘Projectontwikkelaars zien weinig heil in die paar woningen op het platteland, maar voor corporaties kan het interessant zijn.’ Pieter woont zelf prachtig maar ziet zichzelf ooit nog wel op een andere plek wonen in een erfdelen-project. Maar hij heeft geen haast. ‘We kijken rustig rond.’

ZorgSaamWonen Congres

Pieter Parmentier verzorgt op het ZorgSaamWonen Congres op 7 december aanstaande een sessie over Erfdelen. Wil je meer weten over het congres? Kijk dan op de website van het ZorgSaamWonen Congres!

