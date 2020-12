Zelfscan voor eigenaren die monument willen verduurzamen

De Groene Grachten en het Nationaal Restauratiefonds introduceren de Zelfscan Duurzaam Monument. Met deze gratis online tool krijgen monumenteigenaren snel inzicht in de duurzame mogelijkheden voor hun pand.

Sinds 2012 werken De Groene Grachten en het Restauratiefonds samen aan kennisdeling, duurzaamheidsadvies en gerichte financiering voor eigenaren die hun monumentale pand willen verduurzamen. Veel eigenaren willen dat wel, maar wat kan er, wat kost het en wat levert het op? De woensdag gelanceerde online Zelfscan Duurzaam Monument helpt woningeigenaren op weg om duurzame stappen te kunnen zetten.

De gratis scan werkt eenvoudig. Een eigenaar voert gegevens in over onder meer het energieverbruik, de monumentale status, het woonoppervlak en de reeds uitgevoerde maatregelen. Op basis van die informatie toont de Zelfscan de relevante duurzame maatregelen en financieringen. De uitkomsten kan de eigenaar downloaden in een rapport, wat helpt bij het nemen van vervolgstappen. Zo komt een investering in duurzaamheid een stap dichterbij.

Uit onderzoek van het Restauratiefonds blijkt dat monumenteneigenaren wel willen verduurzamen, maar niet weten waar te beginnen. De stap naar betaald maatwerkadvies is groot door de onzekerheid over de kosten en baten. Door eerst de Zelfscan te doen, ziet de eigenaar welke duurzame mogelijkheden er zijn, dat deze lonend zijn en dat ze gefinancierd kunnen worden met gunstige regelingen.

Urgentie enorm

“De urgentie voor verduurzaming is enorm”, vertelt Suze Gehem, oprichter en directeur van De Groene Grachten. “Laten we de bijdrage van monumenten hierin niet onderschatten, want als je die kunt verduurzamen, kan het overal. Het isoleren en duurzaam verwarmen van monumenten leidt tot een flinke CO 2 -besparing. We hebben op allerlei plekken in het land laten zien dat het kan. Ik vind het fantastisch dat een veel grotere groep monumenteigenaren dankzij de Zelfscan nu zelf aan de slag kan gaan met verduurzamen.”



“Verduurzaming draagt ook bij aan het springlevend houden van monumenten”, vervolgt Kees-Jan Dosker, directeur van het Restauratiefonds. “Door het pand een duurzame toekomst te geven, is het mogelijk om weer een nieuw hoofdstuk aan het erfgoedverhaal toe te voegen. Daarom zijn wij erg blij dat we met De Groene Grachten de Zelfscan hebben ontwikkeld. Hiermee kunnen wij eigenaren helpen bij hun eerste stap in het verduurzamen van hun monument.”



De Zelfscan Duurzaam Monument is gekoppeld aan de kennisdatabase van De Groene Grachten en maakt daarmee gebruik van de kennis en ervaring die de adviseurs in het veld hebben opgedaan. Naast de technische haalbaarheid geeft de scan ook inzicht in de financiële mogelijkheden van het Nationaal Restauratiefonds en andere subsidieregelingen.

De Zelfscan is nu beschikbaar via www.monumenten.nl/zelfscan.

Bekijk ook het begeleidende filmpje:

Foto boven: Shutterstock