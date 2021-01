Webinar Circulair Bouwen: toekomstgericht ontwerpen met optimaal waardebehoud

Circulair Bouwen laat zien hoe de bouw- en vastgoedsector tijdens het bouwen herbruikbaarheid van grondstoffen maximaliseert en de kringloop volledig sluit. Je leert op 4 februari tijdens het webinar Circulair Bouwen meer over de kansen en het weghalen van belemmeringen van circulair opdrachtgeverschap bij koplopende organisaties en ontdekt hoe een buyer group van 8 Brabantse ‘Lentecorporaties’ hiermee aan de slag gaat.

Verder kom je te weten hoe je gebouwen toekomstgericht ontwerpt met optimaal waardebehoud, met het Bouwwaardemodel en hebben we diverse verrassende visies voor je in petto over circulariteit. Onze experts beantwoorden graag je vragen en na afloop van het webinar heb jij vers perspectief en inspiratie om circulariteit concreter in je projecten toe te passen.

Op deze pagina lees je meer over het complete programma van het webinar en hier schrijf je je in.