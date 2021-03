Verduurzaming versterkt concurrentiepositie

Uit onderzoek blijkt dat duurzaamheidsinitiatieven en het ontwikkelingsniveau van duurzaamheid in Noord- Europa leiden tot concurrentievoordelen. Ook op het gebied van energie- en afvalreductie worden inmiddels al veel gunstige resultaten bereikt.

Het onderzoek onder zeshonderd respondenten werd verricht door Autodesk, leider in software voor 3D-ontwerp, engineering en entertainment, in samenwerking met de internationale consultancy partner Frost & Sullivan. Zij hielden kwantitatieve interviews met 600 zakelijke besluitvormers en 24 diepgaande kwalitatieve interviews met leiders op het gebied van duurzaamheid in de bouw en maakindustrie in Scandinavië (Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en IJsland), de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Naast de duurzaamheidsinitiatieven en het ontwikkelingsniveau van duurzaamheid wordt in het onderzoek ook ingegaan op nieuwe gebieden van digitale duurzaamheid.

Uit de resultaten van het rapport blijkt dat in de onderzochte sectoren algemeen wordt erkend dat de duurzaamheid moet worden verbeterd en dat bedrijven hier volop mee bezig zijn. Nergens is dit duidelijker dan in Scandinavië. Daar beschikt de meerderheid van de ondervraagden (91%) over een speciaal duurzaamheidsteam. In de Benelux ligt dit percentage op 81%, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (VK) en Ierland (78%).

Belangrijkste aanjager

Dit verschil kan het gevolg zijn van meer regelgeving en strategische aansturing door leiders in Scandinavië. Dat wordt door bijna driekwart van de bedrijven in die regio (73%) gezien als de belangrijkste aanjager van de duurzaamheidsagenda. Nu in de rest van Noord-Europa ook meer regelgeving op stapel staat en de macro-economische druk daar verder toeneemt, is het waarschijnlijk dat de Scandinavische best practices ook daar overgenomen zullen worden.

Het onderzoek laat zien dat er twee duidelijke winnaars zijn van duurzaamheidsbeleid:

beter gebruik van hulpbronnen (minder afval) voor de bouwsector (70%) en zelfs nog meer (73%) in de maakindustrie; lager energieverbruik (64%) in de bouw en 74% in de maakindustrie.

De helft van de respondenten uit de bouwsector is ook van mening dat duurzame methoden de projectkwaliteit verbeteren. Deze bevindingen wijzen erop dat het gebruik van duurzame energie, betere materiaalkeuzes en een circulaire aanpak de milieueffecten van projecten of producten kunnen verminderen.

Concurrentievoordeel

Op de vraag waarom bedrijven duurzaamheid omarmen, antwoordt 86% dat klantenbinding een belangrijke rol speelt, gevolgd door de verwachtingen van de klant (84%). De groeiende vraag naar duurzaamheid wordt ook gezien als een belangrijk concurrentievoordeel, waarbij 76% zegt dat dit een belangrijke drijfveer is.

De focus op duurzaamheid door regelgeving en marktwerking is het hoogst in Scandinavië (73%) in vergelijking met het VK (48%) en de Benelux (slechts 29%). Na klanten zijn werknemers de tweede belangrijke influencer voor wat betreft het omarmen van duurzaamheid (63%). Daarna volgen de supply chain & partners (61%) en het management (61%).

Wat betreft specifieke investeringen voor extra duurzaam ondernemen somt Autodesk deze gegevens op:

verbeterde workflows (minder afval en energieverbruik): 85% van de bedrijven

De investeringen in IT om uitdagingen richting een duurzame toekomst te overwinnen, worden door de ondervraagden in de Benelux (92%) belangrijker geacht dan in het VK & Ierland (77%) en Scandinavië (66%).

Hoewel de voordelen van duurzaamheid duidelijk zijn, hebben bedrijven nog steeds te maken met uitdagingen bij de uitvoering van de strategie. De toegang tot vaardigheden en opleiding (33%) en het gebrek aan financiële middelen (39%) zijn daarbij de meest voorkomende uitdagingen.

“De resultaten van ons onderzoek”, zegt Sander Lijbers, bij Autodesk district manager Benelux & Eastern Europe, “tonen de noodzaak aan om duurzaamheid in de bouw en maakindustrie te verbeteren. Het is duidelijk dat bedrijven commitment hebben om de klimaatdoelstellingen te bereiken. De digitale transformatie versnelt de samenwerking en innovatie in alle sectoren, waardoor bedrijven de gezamenlijke ambitie voor een duurzame toekomst kunnen waarmaken.”

Het complete rapport van Autodesk en Frost & Sullivan is hier te downloaden.

