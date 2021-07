Asfaltspreidmachine zonder uitstoot CO2 en fijnstof

Na een aantal testprojecten dit jaar zal in 2022 een nieuwe, elektrische asfaltspreidmachine volop gaan meedraaien in projecten. Een productiemodel van deze eerste 100% elektrische asfaltspreidmachine in de wereld wordt momenteel door KWS gerealiseerd. “Er is wereldwijd grote belangstelling voor elektrificatie van deze asfaltspreidmachine.”

De voordelen van de elektrische asfaltspreidmachine op het gebied van duurzaamheid zijn groot. Er is geen lokale uitstoot van CO 2 of fijnstof en overal waar de machine wordt ingezet, draagt dit direct bij aan de verbetering van het leefklimaat.

De officiële introductie van de machine vond half juli plaats bij de fabrikant en ontwikkelaar UMS in Oss. Naast KWS, onderdeel van VolkerWessels Infrastructuur, werken ook Dynapac (fabrikant) en Van der Spek (dealer) mee aan de realisatie van het eerste productiemodel.

Innovatiestrook Kloosters A58

De ontwikkeling van deze eerste elektrische asfaltspreidmachine kwam in een stroomversnelling door het project Innovatiestrook Kloosters A58, een project dat Gebr. Van Kessel (ook onderdeel van VolkerWessels Infrastructuur) uitvoert in opdracht van Rijkswaterstaat.

De asfaltspreidmachine zal in dit project proefdraaien. Er is een groot vertrouwen in de toekomst en potentie van de elektrische spreidmachine. Raymond van de Stadt (directeur KWS): “Als aannemer van wegenbouwprojecten hadden we nog niet eerder een elektrische machine ontwikkeld voor de verwerking van asfalt. Voor de verdichting hebben we dit jaar al wel een elektrische wals in gebruik genomen.”

“Het ontwikkelen van de asfaltspreidmachine was een bijzonder traject en het was een gewaagd besluit om van een spreidmachine een elektrisch productiemodel te ontwikkelen. Door de bundeling van kennis en expertise met UMS, Van der Spek en Dynapac is dit nu een feit. Dit smaakt naar meer en past bij de duurzaamheidsambities van KWS.”

Grote belangstelling

Lars Kool (directeur UMS) voegt toe: “Er is wereldwijd grote belangstelling voor elektrificatie van deze asfaltspreidmachine. De toepassing en omgevingsfactoren zijn uitdagend, maar onze verwachtingen en ambities zijn groot. Voor het accupakket gebruiken we cellen op basis van LFP chemie zonder kobalt. Deze zijn veiliger, 100% te recyclen en maken geen gebruik van schaarse grondstoffen. Het is al met al een uniek product.”

Ook Axel Mooren (bij Dynapac vice-president Pavers) is erg trots om deel te nemen in de elektrificatie van de SD2500CS afwerkmachine, samen met de klanten KWS en partners VDS en UMS. Mooren: “Dit project past perfect in ons strategisch Z.ERA programma, waarbij we stap voor stap voor elk van onze producten de emissies reduceren, zonder in te moeten boeten op onze prestaties.”

Tot slot zegt Jan Nolles (directeur Van der Spek): “Met de ontwikkeling van deze machine vindt er wederom een verbreding van het aanbod in emissieloze machines plaats. Een trend die Van der Spek graag ondersteunt.”

Bron tekst en foto: persbericht VolkerWessels