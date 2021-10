Volgende fase voor Gasthuiskwartier Den Bosch

Vof Gasthuiskwartier, een samenwerkingsverband van gebiedsontwikkelaars AM en Heijmans, viert op 29 september op feestelijke wijze de start bouw van twintig woningen en twintig appartementen. De toekomstige bewoners en wethouder Roy Geers zijn hierbij aanwezig. Met deze duurzame woningen en appartementen wordt de woonfunctie van de binnenstad van ’s Hertogenbosch verder versterkt.

De bouw begon in het voorjaar, maar het feestelijke moment werd verplaatst naar september vanwege corona. De tweede fase van het Gasthuiskwartier wordt gerealiseerd op de hoek van de Zuid-Willemsvaart en de Tolbrugstraat. Hier worden karaktervolle woningen op fraaie wijze ingebed tussen de (Rijks)monumenten, die een uniek karakter geven aan deze nieuwe woonlocatie. Het gaat om acht stadswoningen, zeven herenhuizen, vijf stadsvilla’s en twee kleinschalige appartementengebouwen met respectievelijk negen en elf appartementen. Dankzij grote belangstelling waren alle woningen zo verkocht. Diverse gerenommeerde architecten (Bedaux de Brouwer, HP architecten, HilberinkBosch Architecten en supervisor/stedenbouwkundige West 8) ontwierpen de woningen en appartementen en creëerden een levendig en gevarieerd gevelbeeld. Toekomstige bewoners genieten van ontspannen wonen met alle gemakken van de gezellige Bossche binnenstad.

De realisatie is in handen van Bouwcombinatie Gasthuiskwartier, die bestaat uit Heijmans Bouw en Bouwbedrijf Pennings uit Rosmalen. De woningen in de tweede fase worden naar verwachting vanaf eind 2022 opgeleverd.

Duurzaam en circulair

Bijzonder in het ontwerp is het hergebruik (circulair) van de kelder van het voormalige Groot Zieken Gasthuis. Deze is getransformeerd naar een ondergrondse parkeerkelder voor de bewoners. Op het nieuwe kelderdek worden volwaardige groene stadstuinen ingericht. Naast een eigen tuin beschikken de bewoners straks over een gemeenschappelijke groene binnentuin. Deze tuinen dragen gezamenlijk bij aan het terugdringen van hitte, bieden onderdak aan planten en dieren en houden (regen)water langer vast. De woningen en de appartementen worden voorzien van onder meer een warmtepomp, een warmte-terugwin installatie en zonnepanelen. Vanwege het historische binnenstadgezicht worden deze installaties uit het zicht geplaatst.

Gasthuiskwartier, ‘s-Hertogenbosch

Het ruim vijf hectare grote Gasthuiskwartier wordt de komende jaren getransformeerd naar een inspirerend woon-, winkel- werk- en verblijfsgebied. Er ontstaat straks een nieuw stuk Bossche binnenstad, waar oud en nieuw, rijksmonumenten en karaktervolle nieuwe woningen, één geheel vormen. Het gebied wordt in verschillende fasen gerealiseerd.

Meer informatie over het project is te vinden via deze link.