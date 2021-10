Advertorial: Duurzamer bouwen met Faay op Maat

Zowel met vlas als biobased en circulaire grondstof als met prefabricage, sluiten de Faay scheidingswanden perfect aan bij de huidige ontwikkelingen en marktvragen in de bouw.

Faay op Maat

Om de bouwsnelheid voor de klant te optimaliseren biedt Faay een diversiteit aan prefab service. Met de service Faay op Maat kan er heel veel. Het produceren van de wandelementen op exact de gevraagde lengte, breedte en of schuinte. Het van te voren frezen van sleuven voor elektraleiding en prefab voorzien van waterleiding en/of ingebouwde elektradoos. En er is keuze voor levering verpakt per ruimte en op bouwvolgorde. Hierdoor gaat het plaatsen en afwerken van de panelen nog sneller, het scheelt bouwkosten, voorkomt verspilling van grondstoffen en is financieel gunstig. . Dit alles resulteert in optimalisatie, beheersing van het bouwproces en kostenreductie.

Voorbewerkte wand zorgt voor snelheid op de bouw

In het circulair ontwikkelde project SUPERLOCAL. Leverde Faay een wand op maat. Voorbewerkt met twee geïntegreerde sleuven voor elektraleiding en prefab voorzien van waterleiding en ingebouwde elektradoos. De wanden zijn qua hoogte en breedte op maat aangeleverd en voor zover mogelijk op volgorde van de te bouwen woning verpakt.

Compleet circulair, duurzaam en snel

Voor het project M’DAM ontworpen door Finch Building produceerde Faay de niet dragende binnenwanden. Deze wanden zijn speciaal voor dit project aan weerszijden voorzien van een sterke en stootvaste toplaag van Rigidur. Verder is elk element standaard voorzien van twee geïntegreerde sleuven voor elektra en/of datacommunicatieleidingen en zijn de wandcontactdozen (volgens koperskeuze) in het werk gefreesd en ingebouwd. Alle wanden zijn vervolgens per woning gepakketteerd, gelabeld vervoerd naar De Groot Vroomshoop in Enschede.

Wand van de toekomst

Juist als het gaat om duurzaam bouwen, zijn bouwmaterialen uit vernieuwbare grondstoffen – zoals vlas – een zeer interessante optie. De vlaskern zorgt voor stabiliteit, geluidwerendheid, een goede brandwerendheid en een zeer hoge schroefvastheid. Vlas is hernieuwbaar en milieuvriendelijk. En daarbij is er weinig milieubelasting bij de productie van vlas. Tijdens de teelt neemt het vlas namelijk CO 2 op en zet dit om in zuurstof en tijdens het verwerkingsproces heeft het een lage energie-inhoud en daarom weinig impact op het milieu.

Verder in circulariteit

In de strijd tegen klimaatverandering is het nodig om het grondstofverbruik drastisch terug te dringen. De volgende stap die Faay dan ook heeft gezet is het toepassen van circulair hout, dit in samenwerking met Velux. Hout van gebruikte Velux-dakramen wordt ontdaan van spijkers en ander oneigenlijke zaken en vervolgens toegepast als onderregel in de kamerbrede Kingsize wand van Faay. Ook werkt het bedrijf er aan om de circulariteit nog verder te laten toenemen. Onder meer onderzoekt Faay mogelijkheden om scheidingswanden volledig te kunnen recyclen en te hergebruiken voor de Faay Kingsize wanden. Want het kan natuurlijk altijd beter en dus nóg duurzamer…