Folkert Linnemans, Leontien de Waal en Onno Dwars op Building Holland 2021

De mainstage op Building Holland 2021 puilt uit van topsprekers, die jou enthousiast maken voor de volgende stap in verduurzaming. Deze week stellen we Folkert Linnemans, Leontien de Waal en Onno Dwars aan je voor.

Folkert Linnemans: π als innovatiefactor in de bouw

Het telen van eigen lisdoddeplanten voor isolatie en het boren naar warmte op bijna drie kilometer diepte. Maar ook: het testen van warmtepompen in een eigen laboratorium. Folkert Linnemans spreekt over de innovaties van het bedrijf en de lessons learned. Daarnaast vertelt hij je wat de factor Pi in innovatie inhoudt.

Leontien de Waal: Hoe te ontsnappen aan Groundhog day in de bouw-en vastgoedsector

Markeert het recente IPCC rapport ook een duidelijke wending in bouw- en vastgoedland ? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat over een paar jaar met trots kunnen zeggen? Je hoort het van Leontien de Waal op de mainstage.

Onno Dwars: De mensheid staat onder druk en toch kunnen we allemaal langer leven

“Duurzaamheid gaat niet meer over duurzaamheid, het gaat over het voortbestaan van de mens op vele plekken op deze aarde”, vindt Onno Dwars, Duurzaam Gebouwd-expert en CEO van Ballast Nedam Development.

