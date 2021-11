Rondetafel: Energieprestaties optimaliseren in ieder gebouw

Tijdens een interactieve rondetafelsessie van ABB ontdek je hoe je energiemanagement effectiever in kunt zetten, hoe het werkt en wat de mogelijkheden zijn. Ook kom je erachter hoe je energie kunt monitoren en koppelen aan de cloud. Hier schrijf je je in.





Er wordt steeds meer gevraagd van onze gebouwen. Het energielandschap verandert, het verbruik neemt toe, net als de eisen op het gebied van binnenklimaat, comfort en CO 2 -reductie. Tegelijkertijd moeten we sneller, beter, goedkoper, flexibeler én veiliger werken en produceren. Energiemanagement en -monitoring is het antwoord. Daarmee hebben gebouwbeheerders en facility managers namelijk meer grip op het verbruik en dat zelfs op afstand via de cloud. Om zo risico’s te verminderen, prestaties en veiligheid binnen het hele gebouw te optimaliseren, en continuïteit te waarborgen. Bovendien brengt energiemanagement kosten omlaag.



Tijdens de interactieve ronde tafel nemen we u mee in de wereld van energiemanagement in commerciële en industriële gebouwen. We trappen af met het waarom en laten vervolgens zien wat het meten, managen en dus ook monitoren precies inhoudt. Dat alles illustreren we aan de hand van een praktijkcase (state of the art Smart Office Verweij te Nieuwegein), waarbij vrijwel alle aspecten en voordelen van energiemanagement aan bod komen. We sluiten af met een rondetafelgesprek met tal van Smart Building-, energie- en digital-specialisten. Onderwerpen daarbij zijn: certificeringen, audits en de rol van de ABB Ability™ Energy and Asset Manager. Zo ontdekt u welke cruciale rol energiemanagement speelt in de gebouwen van vandaag én morgen en word je een rasechte specialist.



Na deze ronde tafel webinar weet je:

wat energiemanagement exact inhoudt;

alles over energie meten en managen;

hoe je je systemen kunt monitoren vanuit de cloud;

hoe energiemanagement werkt in de gebouwde omgeving;

wat energiemanagement oplevert;

hoe het zit met certificeringen en audits;

welke rol ABB Ability™ Energy en Asset Manager in dat alles speelt.

Je kunt het volgen via de computer, tablet of telefoon. Schrijf je hier in.