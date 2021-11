Distributiecentrum in Wijchen voorzien van zonnepanelen dak

Vastgoedbelegger en -beheerder Real I.S. heeft samen met zonne-energiebedrijf KiesZon het dak van het aan DHL verhuurde distributiecentrum op industrieterrein Bijsterhuizen in Wijchen verrijkt met 10.782 zonnepanelen.

Guus Jansen, directeur Asset Management bij Real I.S., en Carlo van Doormalen, projectleider grootzakelijk van KiesZon, hebben op 10 november gezamenlijk het laatste zonnepaneel geplaatst. De zonnepanelen beslaan in totaal een oppervlakte van bijna vier voetbalvelden en gaan een totale energiecapaciteit leveren van 3.666 kWp. Voor Real I.S. betekent dit een volgende stap op weg naar een volledig klimaatneutrale vastgoedportefeuille. Het distributiecentrum in Wijchen maakt deel uit van het SMART Fund en is de thuisbasis van logistiek dienstverlener DHL.

Real I.S. zet zich in voor de verduurzaming van haar eigen operaties en de gehele vastgoedportefeuille. Jansen: "Het is belangrijk dat we ons vastgoed kunnen inzetten voor milieudoelstellingen en zo een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke energietransitie. Door deze samenwerking levert dit distributiecentrum nu een CO2-reductie op van maar liefst 1.980 ton en creëren we extra revenuen voor onze beleggers."

Melanie Grüneke, Hoofd Real I.S. Nederland, voegt toe: "Nederland is een kernmarkt voor Real I.S. en logistiek vastgoed is een speerpunt in onze internationale portefeuille. Met de voltooiing van dit nieuwe zonne-energieproject in Nederland sluiten we aan bij onze internationale ESG-roadmap. Het thema energietransitie en het daarmee samenhangende streven naar klimaatneutraliteit speelt immers in alle landen waar wij actief zijn. Met dit nieuwe zonnepanelendak zetten we een belangrijke stap om dit doel te bereiken."

Voor KiesZon is de realisatie van het zonnepanelendak op het distributiecentrum in Wijchen een belangrijke showcase van hoe grootschalige zonne-energieprojecten effectief en efficiënt worden gerealiseerd. Carlo van Doormalen, Projectleider van KiesZon: "De realisatie van het zonnedak was een prachtige en grote opgave. Het afstemmen met alle betrokken partijen en ervoor zorgen dat alle bedrijfsprocessen door konden blijven lopen was een mooie uitdaging. We zijn er trots op dat we dit grootschalige project in samenwerking met Real I.S. hebben mogen realiseren."

Na de laatste paneellegging is het energiesysteem direct in gebruik genomen. Het zal naar schatting 900 huishoudens voorzien van duurzame elektriciteit.