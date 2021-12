In een jaar tijd 246 woningen in Paddepoel Groningen verduurzaamd 

De 246 woningen in de wijk Paddepoel zijn verduurzaamd naar energielabel A. Woningcorporatie Lefier en de ontwikkelende bouwer Dura Vermeer in Groningen hebben dit in iets meer dan een jaar kunnen realiseren in nauwe samenwerking met bewoners, ondanks de coronamaatregelen.

Meer wooncomfort

Het gaat om eengezinswoningen uit de jaren '60 tussen de Watermanstraat, de Grote Beerstraat, de Noorderkroonstraat en de Ossehoederstraat. De bewoners hebben dankzij de renovatie meer wooncomfort en een lager energieverbruik. Alle woningen zijn voorzien van dubbel glas, dakisolatie, spouwmuurisolatie, mechanische ventilatie en kunststof kozijnen en deuren. De ingrepen zorgen voor minder tocht-, vocht en schimmelklachten. Verder hebben alle woningen nieuwe dakpannen gekregen en is de aanwezige aardbevingsschade ook meteen hersteld.

Pieter Witzenburg, directeur Vastgoed Lefier: “We willen tempo maken met de verduurzaming van woningen, zodat in 2050 onze woningvoorraad CO2-neutraal is. Samen met Dura Vermeer is het gelukt om in ongeveer een jaar tijd een flink aantal woningen in Paddepoel naar label A te brengen. Onze huurders bieden we met deze renovatie een comfortabeler woning met een lager energieverbruik. Zo werken we aan prettig en betaalbaar wonen.”

Peter van Dokkemburg, uitvoerder bij Dura Vermeer: “Als je ergens zo lang en veel rondloopt word je op een gegeven moment onderdeel van de wijk. We willen gewoon het goede doen voor de bewoners, daarbij is afstemming en het scheppen van duidelijke verwachtingen enorm belangrijk. Juist in deze uitdagende periode. Het is dan ook fijn te horen dat de bewoners blij zijn met hun vernieuwde woning.”

Een fijne samenwerking met tevreden bewoners

Het was een uitdaging voor alle partijen, gezien de periode waarin bij de werkzaamheden extra rekening moest worden gehouden met coronamaatregelen. Intensieve samenwerking tussen de bewoners, Lefier en Dura Vermeer waren hiervoor de basis.