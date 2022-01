Adviseurs kiezen voor energieneutraliteit als minimale ambitie

Vanaf deze maand neemt adviesbureau Merosch alleen nog opdrachten aan waarbij de minimale ambitie energieneutraliteit is. Met deze opmerkelijke stap benadrukken de medewerkers van Merosch hun voortrekkersrol op het gebied van verduurzamen van gebouwen en gebieden.

“Begin 2017 gaven we aan”, blogt Merosch-directeur Ronald Schilt, “dat we geen nieuwbouwprojecten meer deden waar aardgas het uitgangspunt was. Sinds 1 juli 2018 is dat gelukkig ook bij wet geregeld. We zetten nu een volgende stap: vanaf januari 2022 nemen we alleen opdrachten aan waarbij de minimale ambitie energieneutraliteit is.”

Dit zijn de zeven redenen waarmee Schilt het besluit onderbouwt:

De klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder. In de bouwkolom gebeurt al veel, maar we zien dat er meer kan. Meer dan 90% van onze nieuwbouwprojecten zijn inmiddels minimaal energieneutraal. In die zin formaliseren we de staande praktijk. Door gedegen argumentatie en afstemming met opdrachtgever en betrokken partijen, blijkt keer op keer dat energieneutraliteit haalbaar is. Technisch is het met beproefde technieken zeer goed mogelijk een gebouw of complex energieneutraal (BENG 3> 100%) of zelfs energieleverend te maken. Ook hoge appartementsgebouwen zijn energieneutraal te realiseren. Financieel zijn energieneutrale gebouwen haalbaar en rendabel. De businesscase wordt in sommige gevallen alleen lastig bij gebouwen met meer dan zes bouwlagen maar het kan wel, zelfs bij gebouwen hoger dan honderd meter. Daar waar men daken en/of gevels ook wil inzetten voor hoogwaardig groen, is energieneutraliteit complexer. De afweging tussen deze beide duurzame toepassingen vraagt in dat geval om een gewogen integrale afweging om het beschikbare dak/gevel maximaal te benutten. Als Merosch willen we koers zetten naar morgen. Onze focus ligt op het ontwikkelen en inzetten van nieuwe kennis die nodig is voor de toekomst om daarmee een duurzame samenleving zo goed en zo snel mogelijk te realiseren. We doen het samen met onze opdrachtgevers. Aan ons de taak en verantwoordelijkheid om met kennis van techniek, financiën, ontwerp- en bouwprocessen de claim van haalbaarheid te onderbouwen.

Volgende stap

“Het is onze overtuiging”, vervolgt Schilt, “dat we met het oog op een gezonde, veilige en duurzame toekomst uitsluitend projecten doen waarbij energieneutraliteit het uitgangspunt is. Om tot een goed integraal duurzaam project te komen, staat niet alleen energie, maar onder andere ook circulariteit en biobased, biodiversiteit en klimaatadaptatie op de agenda. Het volgende onderwerp waarmee we willen stoppen, zijn dan ook gebouwen en wijken die niet volledig circulair en biobased, biodivers en klimaatadaptief zijn. Daar werken we hard aan en hebben we al veel ervaring mee: stap voor stap vooruit!”

Bekijk in de video wat Merosch verder voor je kan betekenen:

Bron: Merosch

Foto boven (Shutterstock): Merosch onderzoekt alternatieven voor aardgas in Rotterdamse wijken, waar een warmtenet geen optie lijkt.