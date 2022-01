Energielabel C: lastig fenomeen of kans?

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen groter dan 100 m² in Nederland over minimaal energielabel C beschikken, anders mogen ze niet meer als kantoor gebruikt worden. Inmiddels zijn de eerste gevolgen al voelbaar.

Het ontbreken van een energielabel bij verkoop van panden is het afgelopen jaar al meerdere malen beboet. In 2021 zijn ruim duizend boetes uitgedeeld door de Inspectie Leefomgeving en Transport aan personen of bedrijven die woningen of kantoren verkochten zonder energielabel. De bestuurlijke boete voor het verkopen van een pand zonder energielabel is inmiddels ook behoorlijk verhoogd. Voor bedrijven is de boete van € 340 naar € 870 gegaan. Hierdoor is dit bedrag inmiddels hoger dan de kosten voor een energielabel. Voor ondernemingen die dit willen voorkomen, is er gelukkig nog tijd om tot actie over te gaan en de kansen, die dit met zich meebrengt, te benutten.

Waarom is deze verplichting ingevoerd?

Nederland heeft een ambitieus klimaatakkoord met als belangrijkste doelstelling het reduceren van de CO 2 -uitstoot met 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Dit is nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 °C. Het verduurzamen van vastgoed is hierbij noodzakelijk. Uit gegevens van TNO blijkt bijvoorbeeld dat zo’n 40% van de CO 2 -uitstoot in Nederland afkomstig is van bestaand vastgoed, waaronder kantoren, winkels en woningen. Met het verplichte energielabel C wil de overheid een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen.

38% nog niet in bezit van een energielabel

Volgens onderzoek van Colliers is 38% van de kantoren in Nederland nog niet in het bezit van een energielabel. Aangezien het ontbreken van een energielabel wordt beboet, wil je dit uiteraard voorkomen. Bovendien heeft het gevolgen voor de waarde van de vastgoedportfolio, wanneer een pand niet het minimaal vereiste label C in bezit heeft. Je mag een dergelijk pand namelijk niet meer verkopen of verhuren.

2023 komt dichtbij

Er wordt door de overheid streng op toegezien dat bedrijven voldoen aan de wetgeving. Wanneer een pand na het ingaan van de wetgeving in 2023 geen energielabel of een energielabel D of lager heeft, riskeert de eigenaar een boete van maximaal € 81.000. In het ergste geval moet het pand zelfs worden gesloten. Een vastgoedportfolio loopt dus risico waardoor verduurzamen van de panden noodzakelijk is. Het proces van het verkrijgen of verbeteren van een energielabel voor een pand is verschillend en puur maatwerk.

Gratis whitepaper

MAIN Energie heeft zich samen met KOERS, SPIE en IOB verenigd in de Road to Paris werkgroep, waarin zij de verduurzaming van kantoren gezamenlijk en projectmatig aanpakken. Deze bedrijven werken daarbij samen met een team van specialisten op het gebied van onder andere isolatie, gevels, daken, installaties en energiemanagement. Zo krijg je een totaaloplossing voor het probleem en het benodigde energielabel.

Om panden te voorzien van het juiste energielabel dienen deze te worden opgemeten. Met deze meting wordt de energetische prestatie van het gebouw beoordeeld, waarna een energielabel wordt toegekend aan de hand van de resultaten. Energielabels dienen bovendien elke tien jaar te worden vernieuwd.

In de gratis whitepaper van Road to Paris (zie onder) lees je hoe je het energielabel C verkrijgt, klaar bent voor 2023 en ook de kansen pakt die er zijn.

Je downloadt de gratis whitepaper hier.

