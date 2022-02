Biobased bouwen zit in de lift. Al decennialang worden bijzondere biobased bouwprojecten gerealiseerd in Nederland, echter altijd op kleine schaal en meestal op ambachtelijke en arbeidsintensieve wijze. Intussen zijn er meer biobased producten op de markt gekomen en is kruislaaghout (CLT) ontdekt als ideaal constructiemateriaal. Het streven naar circulair bouwen en de groeiende belangstelling voor een gezonde leefomgeving zijn een stimulans voor verdere opschaling. De korte bouwtijd, het lichte gewicht en de mogelijkheid om modules en elementen te remonteren zijn belangrijke pluspunten van biobased bouwen.

In willekeurige volgorde worden 40 biobased bouwprojecten gepresenteerd. Biobased bouwmaterialen zijn materialen die voor het overgrote deel bestaan uit biotische grondstoffen; het gaat om grondstoffen van plantaardige oorsprong, die binnen een generatie kunnen bijgroeien. Naast massief en verlijmd hout, gaat het onder meer om hout- of papierwol, vlaswol, vlasspaanplaat, kalkhennepblokken, miscanthusbeton, rieten daken, schelpen als bodemafsluiter, schelpkalkmortel, hennepisolatie, strobalen of -boxen, kurk, bamboe, kokos, schapenwol en natuurschuim. Door deze biogrondstoffen in de bouw toe te passen wordt koolstof voor langere tijd vastgelegd. Bij opschaling kan zo substantieel veel CO2-uitstoot worden vermeden.

Download onderstaande pdf om de Biobased Top 40 te lezen.

BiobasedTop40Innovatiecatalogus2021.pdf