Publiek-private samenwerking binnen warmtetransitie

Nu veel gemeenten de Transitievisies Warmte hebben opgesteld en werken aan Uitvoeringsplannen om wijken van het aardgas af te halen, wordt op veel niveaus gekeken naar oplossingen. Essentiel is daarbij de samenwerking tussen bewoners, aanbieders en gemeente en dat staat binnenkort centraal in een speciaal webinar.

Overal in Nederland wordt steeds meer ervaring opgedaan met het verduurzamen van de warmtevraag in woonwijken. Dat zijn waardevolle bevindingen waar anderen van kunnen leren. Daarom organiseert Uptempo! (TKI Urban Energy) in 2022 een webinarreeks waarin uiteenlopende praktijkvoorbeelden worden besproken en getoond.

Aan bod komen proeftuinwijken waar gekozen is voor een creatieve aanpak of waar verrassende innovaties zijn toegepast om belemmeringen weg te nemen. Ook is er aandacht voor kansrijke samenwerkingen die hebben geleid tot opschaling en voor wijken waar gepionierd is met technische, financiële, maatschappelijke en organisatorische oplossingen.

Bewonersinitiatieven

Het tweede webinar in deze reeks, op 14 maart (15.00 - 16.15 uur), staat in het teken van de vroegtijdige start van samenwerking tussen bewoners, aanbieders en gemeente. In Utrecht vroegen meerdere bewonersinitiatieven de gemeente om hulp, omdat zij interesse hadden in een eigen warmteoplossing voor de buurt. Tegelijkertijd bleek uit gesprekken met marktpartijen dat zij graag aan de slag wilden gaan met kleinschalige innovatieve oplossingen.

Voor de gemeente was dat een goede reden om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen en in het najaar van 2020 samen de ‘Expeditie Warmte’ op te starten. In dit traject zijn bewonersinitiatieven aan marktpartijen gekoppeld en ontwierpen de vijf teams ieder een plan waarin een lokale warmtebron van lage temperatuur wordt gebruikt om de woningen in hun buurt te verwarmen. Een van de oplossingen betrof de toepassing van warmte uit het Merwedekanaal voor een warmtenet.

Door te kiezen voor de opzet van de expeditie konden de aanbieders hun expertise al vanaf het begin inbrengen en zo de plannen van de bewoners verrijken en ontstond er meer ruimte voor innovatie. Dietje van Eif (strategisch adviseur bij gemeente Utrecht) zal in het webinar vertellen wat de expeditie hen heeft opgeleverd en hoe de gemeente nu verder gaat. Check alvast deze video hierover:

Meer informatie over het webinar vind je op deze webpagina, maar je kunt je ook direct aanmelden.