Kennis ophalen over waterstof en innovaties

Je kunt weer verse kennis ophalen tijdens twee events van CFP Green Buildings. Tijdens de eerste op 6 april ga je in gesprek met experts over het onderwerp waterstof en tijdens de Innovatiedag op 12 mei ontdek je innovaties die het verschil maken bij de verduurzaming van Nederland.

Whitepaper: De kansen van waterstof

In samenwerking met Duurzaam Gebouwd lanceert CFP binnenkort een whitepaper over waterstof. Welke kansen biedt waterstof en welke gebouwen zijn in de toekomst het meest geschikt voor waterstof (en welke juist niet)? Verschillende experts, waaronder Jan van Ooijen van 2G Energy en Peter Luscuere van TU Delft, gaan hierover met elkaar in gesprek tijdens de online lancering van het whitepaper: De kansen van waterstof.

Schrijf je in voor de lancering op 6 april

Ben jij benieuwd naar de kansen van waterstof of heb je vragen aan de experts? Schrijf je dan in voor de lancering van het whitepaper: De kansen van waterstof. Deze online sessie vindt plaats op 6 april van 12:30 tot 13:30 uur en aanmelden kan hier.

Innoveren voor een beter Nederland

Op donderdagmiddag 12 mei is het weer tijd voor de CFP Innovatiedag. Na een aantal succesvolle digitale Dragon’s Dens is het nu weer tijd voor een fysieke Innovatiedag, op ons kantoor in Apeldoorn (de St@art).

Het programma vind je op deze pagina. Direct inschrijven kan hier.