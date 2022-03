Programma Aardgasvrije Wijken: veel power en wil aanwezig

Tijdens het recent gehouden Congres Aardgasvrije Wijken gingen tal van partijen met elkaar in gesprek over de voortgang van de verschillende initiatieven. En dat onder het motto ‘Van leren naar opschalen’.

De hybride bijeenkomst, onder dagvoorzitterschap van Brecht van Hulten, trok ruim 400 deelnemers ter plaatse in Nieuwegein, terwijl ongeveer 500 mensen online aanwezig waren. Met daarbij gemeenten en overige overheden, woningcorporaties en netbeheerders, warmte- en bouwbedrijven, energiecoöperaties, bewonersinitiatieven, universiteiten en andere kennispartners.

Minister Hugo de Jonge opende het congres en zei onder meer: “Pak dit moment. We moesten al van het gas af omwille van Parijs, omwille van Groningen en nu omwille van de oorlog in Oekraïne. Er is zo veel urgentie, dat ik zou zeggen: ga zo snel mogelijk aan de slag.”

Daarbij is energie besparen iets wat we al meteen kunnen doen, benadrukte de minister. Maar veel groepen in Nederland hebben daarbij een zetje nodig en vooral ook informatie. Daarin hebben Rijk en gemeenten een belangrijke rol te vervullen.

“Er is veel kennis, power en wil aanwezig om die energiebesparing heel snel vorm te geven”, vervolgde De Jonge. Een uitdaging blijft de uitvoering: zijn er genoeg installateurs? “Als Rijk willen we daarom gemeenten ondersteunen in die wijkgerichte aanpak. Gemeenten wijzen de weg, maar daarvoor zullen wij een nationaal ondersteuningsprogramma moeten inrichten. Met geld, maar ook met wetgeving en mogelijkheden tot mee koppelen.” Er is nog nooit zoveel draagvlak geweest, merkte De Jonge op: “Niet alleen bij de groene voorlopers, maar ook breder onder de bevolking.”

Online

Het plenaire gedeelte en alle sessies werden live uitgezonden. Daarnaast waren er voor de online bezoekers interviews uit het PAW Buurthuis, digitale lunchtafels, een netwerkcarrousel en een gevulde leestafel. Via de chat konden de deelnemers zich mengen in de discussies tijdens de sessies en vragen stellen aan de geïnterviewden in het PAW Buurthuis.

Chris Kuijpers, directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, en ook programmadirecteur Jos van Dalen, gaven aan hoe fijn ze het vonden om weer een congres live te kunnen bezoeken en elkaar in levenden lijve te kunnen ontmoeten. Van Dalen benadrukte dat het Programma Aardgasvrije Wijken al vier jaar loopt en inmiddels richting uitvoering en opschaling gaat, maar dat leren niettemin een cruciaal element blijft.

