Advertorial: Hybride warmtepomp kopen? Zoek niet verder!

Warmte opwekken op een zo duurzame en efficiënte manier is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zo blijkt in het Nationaal Warmtepomp Trendrapport dat, naar schatting, tegen het einde van 2021 in totaal 331.740 warmtepompsystemen zijn geïnstalleerd. Zo ook hybride warmtepompen. Een hybride warmtepomp kopen? Wij hebben hét hybride pakket voor jou!

Allereerst: wat is een hybride warmtepomp?

Een hybride warmtepomp werkt op elektriciteit en in combinatie met een cv-ketel. Er zijn hybride warmtepompen met binnen- en buitenunit. De hybride warmtepompen van Inventum hebben alleen een binnenunit en gebruiken de warmte uit de ventilatielucht om de woning te verwarmen. De cv-ketel springt enkel bij als het buiten erg koud is en de hybride warmtepomp de woning niet meer alleen kan verwarmen.

Waarom een hybride warmtepomp kopen?

Zoals bekend moeten alle Nederlandse woningen in 2050 volledig gasloos zijn. De meeste huishoudens zijn momenteel nog voorzien van een gasaansluiting en stoten zij dus CO 2 uit. Door over te stappen op duurzame energiebronnen om woningen mee te verwarmen, verminderen we de CO 2 -uitstoot.

Het overstappen naar duurzame energiebronnen is een investering, zowel voor de aanschaf van een (hybride) warmtepomp als aanpassingen aan de woningen zoals isolatie. De hybride warmtepomp ziet men als een eerste stap naar een gasloze woning. De overheid stimuleert daarnaast ook de aanschaf van duurzame oplossingen met de ISDE-subsidie. De subsidie op een Inventum hybride warmtepomp bedraagt in 2022 maar liefst €2.250!

HIBRIDE: hét hybride pakket

Als je een hybride warmtepomp wilt kopen, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij hebben een mooi alles-in-één hybride pakket ontwikkeld in samenwerking met Intergas: HIBRIDE. Met slechts één artikelnummer koop je een hybride warmtepomp, de Inventum Spaarpomp, en cv-ketel van Intergas én alle bijbehorende installatiematerialen. Zo heb je altijd de juiste dakdoorvoer, geluidsdempers en verloopstukken. In dit concept staat gemak centraal en dat tegen een scherpe prijs! Dit pakket koop je bij jouw Wasco-vestiging.

Voordelen

Hybride warmtepomp zonder buitenunit

buitenunit 1 artikelnummer met alle installatiematerialen voor een complete installatie

installatiematerialen voor een complete installatie Kwalitatief hoogwaardige producten

De werking

De Spaarpomp zorgt ervoor dat de vervuilde lucht wordt afgezogen om vervolgens energie te halen uit deze ventilatielucht. Deze energie wordt gebruikt om de woning te verwarmen. Op deze manier gaat deze warmte niet verloren en ontstaat er een gezond binnenklimaat. Via de raamroosters wordt de woning weer voorzien van gezonde, frisse buitenlucht.

Als het nou echt heel koud zijn, dan springt de cv-ketel van Intergas bij en helpt deze de Spaarpomp. De overige maanden heeft de Spaarpomp de hulp van de cv-ketel niet nodig en verwarmt deze het huis alleen.

De cv-ketels in dit pakket:

Kombi Kompakt HRE 24/18 CW3

Kombi Kompakt HRE 28/24 CW4

Kombi Kompakt HRE 36/30 CW5

Verlaag de kosten door de subsidie

Wat dit concept nog voordeliger maakt: de consument ontvangt ISDE-subsidie op de ventilatiewarmtepomp. En die is niet mis. De gebruiker ontvangt maar liefst €2.250 op de Spaarpomp. De consument kan op de website van de Rijksoverheid eenvoudig een stappenplan downloaden voor de subsidie aanvraag.

Wil je meer informatie over onze hybride warmtepompen en/of HIBRIDE? Neem contact met Inventum op.