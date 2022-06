<span class='normaltextrun'><span>(E)mission impossible: duurzame energiebehoefte op de bouwplaats</span></span><span class='eop'><span> </span></span>

In de bouwsector lopen uitvoerders steeds meer tegen de uitdagingen van de energietransitie aan. De duurzame energiebehoefte neemt snel toe, terwijl de mogelijkheden voor duurzame stroomvoorziening vaak (nog) niet toereikend genoeg zijn. Hoe pak je dat het beste aan? We bespreken verschillende opties om tot het meest duurzame alternatief te komen, dat aansluit op jouw behoefte.

‘Bouwen’ aan een duurzame sector

De behoefte aan verduurzaming in de bouw wordt steeds groter. Er is steeds meer bewustwording, en ook opdrachtgevers van bouwprojecten stellen duurzaamheidseisen, naar aanleiding van regelgeving en eisen als BENG en MPG. Ondanks de beweging richting meer groene energie, blijkt de uitvoering vaak moeilijk. De netbeheerders zijn namelijk druk, waardoor er vaak onvoldoende beschikking is over de benodigde stroomvoorziening op de bouwplaats.

Onafhankelijke stroomvoorzieningen als tijdelijke oplossing

Gelukkig zijn er andere manieren om toch een duurzame(re) stroomvoorziening op de bouwplaats te realiseren. Er zijn namelijk twee opties te onderscheiden onder de alternatieve oplossingen: een emissie-reducerende oplossing of een zero emissie oplossing. Met eerstgenoemde kun je de uitstoot op de bouwplaats verminderen en we laten je verschillende opties zien.

Dieselaggregaat met biobrandstof

De meest voor de hand liggende stroomvoorziening is uiteraard het gebruik maken van een dieselaggregaat. Echter is hierbij het grootste nadeel dat dit niet altijd is toegestaan. Dit heeft te maken met de emissie die de aggregaat uitstoot. Je kunt eventueel voor een aggregaat met biobrandstof kiezen, waardoor je een gereduceerde hoeveelheid emissie uitstoot.

Denk bijvoorbeeld aan HVO100, een voorbeeld van een duurzamere variant van ‘gewone’ diesel die voldoet aan de EN15940 normering. HVO (Hydrotreated Vegetable Oils) is een synthetisch alternatief dat ontstaat door het behandelen van plantaardige oliën en vetten met waterstof. Dit alternatief stoot tot wel 90% minder CO 2 uit, en is volledig biologisch afbreekbaar.

Hybride opstelling

Een andere optie is een hybride opstelling, waarbij je een batterijplaatsttussen de dieselaggregaat en het apparaat dat stroom vraagt. Op deze manier wordt de piekspanning gedragen door de batterij, waardoor je minder brandstof verbruikt. Omdat de batterij consequent stroom afgeeft, hoeft de aggregaat niet op pieken te reageren, waardoor je tot wel 70% aan brandstof bespaart.

Hybride opstelling met zonnepaneel

De meest duurzame optie is de combinatie van een dieselaggregaat met biobrandstof, waarbij je gebruik maakt van een hybride opstelling en deze batterij vervolgens laat bijladen via een zonnepaneel. Hoewel dit de meest duurzame optie is, is er op deze manier nog steeds uitstoot van schadelijke broeikasgassen. In het geval van strenge eisen kan het dus nog steeds zo zijn dat deze manier van emissiereductie onvoldoende is. In dat geval kies je voor een andere methode, waarbij de stroomvoorziening in zijn geheel emissievrij is.

Zero Emissie

Met een zero emissie oplossing kun je zonder uitstoot op de bouwplaats aan de slag. We bespreken de verschillende opties hieronder.

Groene mobiele batterij

Een emissieloze optie die tijdelijke stroomvoorziening kan bieden op de bouwplaats, is de groene mobiele batterij. Deze is emissieloos, mits deze op een duurzame manier kan worden opgeladen en er tijdens het vervoeren ook gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld een elektrische dieplader. Bouwbedrijven kunnen zo’n groene mobiele batterij leasen bij equipment lease maatschappij Beequip, of huren bij partijen zoals Greener.

Ondersteunende batterijen

In overleg met de energieleverancier kun je een geschikt stroompunt beschikbaar maken, zodat het elektrische materieel van voldoende energie voorzien kan worden. Echter zijn er vaak lange wachttijden in verband met de beschikbaarheid van netbeheerders, waardoor een sterk genoeg stroompunt wegens tijdgebrek of locatie niet mogelijk is.

Wanneer er wel een stroompunt beschikbaar is, kun je ervoor kiezen om ondersteunende batterijen in te zetten. Deze batterijen kunnen namelijk 24/7 worden bijgeladen via het stroompunt van de netbeheerder, en vangen vervolgens zelf de grote pieken op in het stroomverbruik op de bouwplaats. Zo kan er ook in geval van drukte bij de netbeheerder op tijd gestart worden met het bouwproject, inclusief emissievrije stroomvoorziening.

Waterstofaggregaat

De meest vooruitstrevende oplossing is de waterstofaggregaat, maar hier komen nog een hoop uitdagingen bij kijken. Zo is waterstof nog lang niet overal verkrijgbaar. Als je eenmaal weet waar je het vandaan haalt, dan is het vervoer een pijnpunt. Door een gebrek aan richtlijnen is daarnaast nog niet duidelijk hoeveel je mag opslaan en welke wetgeving in acht genomen moet worden en hoe de veiligheid kan worden gewaarborgd. Maar hoewel de ontwikkeling van waterstofaggregaten en de richtlijnen voor het gebruik ervan nog in de kinderschoenen staat, de kosten hoog zijn en de beschikbaarheid laag, oogt deze vorm van stroomvoorziening als een kansrijke oplossing voor de nabije toekomst.

Diverse uitdagingen

De verschillende tijdelijke stroomvoorzieningen hebben zo dus hun eigen voor- en nadelen. Het is per project verschillend welke keuze het best passend is. Voor meer informatie en advies kun je altijd contact opnemen met equipment lease maatschappij Beequip.

Tekst: Sophie de Graaf, Beequip MKB Equipment Lease