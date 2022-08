WOW: warm welkom warmtenet Wageningen

Ruim tweehonderd huishoudens in Wageningen hebben positief gereageerd op deelname aan een coöperatie die een warmtenet gaat realiseren. Waar 75% van de 463 huishoudens in de wijk Benedenbuurt de ondergrens was voor de start van het project, zijn er in de eerste aanmeldperiode al meer dan 80% aan inschrijvingen geteld.

De Benedenbuurt is al sinds 2016 bezig met de realisatie van het gezamenlijke warmtenet, waarbij een subsidie van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken (in 2018) een extra zetje in de rug gaf. De coöperatie Warmtenet Oost Wageningen (WOW) mikt nu met de plannen op bewoners van appartementen aan de Diedenweg in Wageningen plus bewoners van koopwoningen elders in de wijk. Ook huurders van de Woningstichting komen in aanmerking van het nieuwe warmtenet.

Geen winstoogmerk

Uiteindelijk zal de warmte worden geleverd door het warmtebedrijf WOW, dat voor tweede derde in handen komt van de bewoners. Het resterende deel is in bezit van warmteleverancier Kelvin. Het geheel wordt mede mogelijk gemaakt door een ISDE-subsidie. WOW kent geen winstoogmerk. Door dit initiatief van de bewoners zelf staat niet het rendement bovenaan de agenda, maar de betaalbaarheid en duurzaamheid.

De benodigde warmte zal worden geproduceerd door een luchtwaterwarmtepomp. Bij strenge vorst kan een gasketel zorgen voor de eventueel benodigde back-up. Naar schatting zal voornamelijk duurzame stroom worden verbruikt (84%).

Riolering

Er zal nog het nodige moeten gebeuren, voordat het zover is in de Benedenbuurt. Van bestemmingsplanprocedure tot vervanging van het riool, van diverse aanbestedingen tot financiering. De gemeente staat volledig achter het plan, dus dat scheelt alvast. Zo wordt het leggen van de benodigde leidingen gecombineerd met het vervangen van de riolering.

In alle huizen zal de cv-ketel uiteindelijk worden vervangen door een speciale afleverset. De eerste aansluitingen zijn voorzien voor 2024.

Bekijk ook de uitgebreide video over het project: