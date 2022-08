Download de whitepaper Leefbare en Gezonde Wijken

In dit whitepaper leer je hoe de Ladder van Koeling werkt en waarom het belangrijk is om hier kennis van te nemen. Eerst blikken we terug naar het moment dat de OSKA Intentieverklaring ‘Koeling van Gebouwen’ werd ondertekend. Het klimaat verandert, dus is het zaak dat onze gebouwen leefbaar en comfortabel blijven, ook als we in de toekomst steeds vaker te maken hebben met een hittegolf.

Op deze pagina kun je de whitepaper gratis downloaden.