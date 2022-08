Duizend huur- en koopwoningen in anderhalf jaar naar label A

Met een begroting van 42 miljoen euro wordt binnenkort gestart met de verduurzaming van bijna duizend woningen in Amsterdam Zuidoost. Met onder meer driedubbel glas en twee soorten isolatiemaatregelen wordt vooruitgelopen op de komst van een warmtenet. Het grootste deel van de investering wordt gedekt door een lening van het Warmtefonds.

De 935 woningen in de wijk Holendrecht (Amsterdam Zuidoost) worden de komende anderhalf jaar verduurzaamd van energielabel E en C naar label A. Dit maakt de woningen klaar om in de toekomst van het aardgas af te gaan. Woningcorporatie Eigen Haard, het Nationaal Warmtefonds, gemeente Amsterdam en twee VvE’s trekken samen op in dit megaproject.

Een bedrag van 27 miljoen euro, onderdeel van het totale investeringsbedrag van 42 miljoen, lenen de VvE’s van het Warmtefonds. De overige investeringen worden mogelijk gemaakt door een eigen fonds van de VvE en subsidies van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de gemeente Amsterdam.

Twee woningen per dag

“Als het project na de zomer op stoom is, verduurzamen we gemiddeld twee woningen per dag”, zegt Hessel van der Hoorn, adviseur verduurzaming VvE’s bij Eigen Haard. De portiekflats zijn zogenaamd gespikkeld bezit, waarbij zevenhonderd woningen in handen zijn van woningstichting Eigen Haard en 235 woningen particulier bezit. Met die eigenaren vormt Eigen Haard twee VvE’s (Senso I en Senso II).

Alle woningen in de twee ‘Senso-complexen’ uit de jaren zeventig krijgen nieuwe kunststofkozijnen, omdat de huidige kozijnen aan het einde van de levensduur zijn. Deze onderhoudsoperatie was voor de VvE's aanleiding om verder te kijken naar verduurzaming. Ook daken en vloeren worden geïsoleerd en de kozijnen krijgen driedubbel glas.

Holendrecht maakt deel uit van de wijk Gaasperdam, die eerder door de gemeente Amsterdam aangewezen is als proeftuin voor een aardgasvrije wijk. Mede daarom werd besloten de woningen grondig te verduurzamen en klaar te maken voor de aansluiting op een warmtenet.

Lening en subsidies

Particuliere eigenaren moeten de renovatie en verduurzaming voor een groot deel zelf betalen. Daarom zijn de VvE’s een VvE Energiebespaarlening van het Warmtefonds aangegaan van in totaal 27 miljoen euro. Dit fonds biedt financiering aan voor de verduurzaming tegen een aantrekkelijke rente en lage kosten.

De VvE’s betalen de lening terug via een eigen bijdrage, die de eigenaren betalen aan de VvE. Daarnaast maken de VvE’s gebruik van de beschikbare subsidies, zoals de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de regeling Verduurzamende woningverbetering Zuidoost van de gemeente Amsterdam.

Frans van de Kerkhof, directeur Vastgoedbeheer van Eigen Haard zegt over het project: “De komende jaren gaan we veel woningen verduurzamen en dan zullen we steeds vaker tegenkomen dat we met particuliere eigenaren in één pand zitten. Huiseigenaren moeten in meerderheid instemmen met de plannen en zelf meebetalen, mogelijk via een VvE-lening van het Warmtefonds. Niet iedereen heeft dat geld klaarliggen. Bovendien vraagt een grote ambitie, zoals bij de Senso-complexen, ook een grote investering. Het is essentieel dat je in dit soort projecten samen de handschoen oppakt.”

Samen verduurzamen

Maartje Brans, bestuurslid van het Warmtefonds, sluit zich hierbij aan: “Dit megaproject is een mooi voorbeeld van wat je kunt bereiken als je de krachten bundelt. Het laat zien dat een combinatie van financiering via het Warmtefonds en subsidies van het Rijk en de gemeente de verduurzaming van VvE’s echt mogelijk maakt. We hopen deze manier van werken de komende jaren in heel Nederland terug te zien.”

Raoul White, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost voegt toe: “We merken dat duurzaamheid steeds meer leeft in Zuidoost en dat er veel initiatieven zijn. Ik ben er blij mee. Niet alleen vanuit het oogpunt van duurzaamheid, maar ook gelet op de veel lagere energielasten. Dat scheelt heel veel geld voor flink wat van onze bewoners.”

“Deze complexe en langdurige operatie heeft uiteindelijk tot een prachtige uitkomst geleid”, besluit Eef Mittendorp, bestuurslid van Senso I. “Dat is mede dankzij de constructieve samenwerking tussen de VvE’s, Eigen Haard, het Nationaal Warmtefonds en de gemeente Amsterdam. We kunnen niet wachten tot het gehele project is afgerond en alle woningen duurzaam omgebouwd zijn voor de toekomst.”

Meer info: Eigen Haard of deze brochure (PDF).

Bron: Persbericht Nationaal Warmtefonds