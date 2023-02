Volgende cursus Basiscertificaat energietransitie gebouwde omgeving op de rol

Er staat weer een cursus Basiscertificaat energietransitie gebouwde omgeving op de rol. Je leert van procesaanpak tot techniek en maakt kennis met andere disciplines, waardoor je een relevante partner wordt voor alle stakeholders die te maken hebben en stappen willen zetten in de energietransitie. Schrijf je in om deze kennis op te halen.

Tijdens de cursus kom je in vijf modules meer te weten over aardgasvrije oplossingen. Hierdoor kun je als professional meewerken aan praktische oplossingen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. De cursus kreeg eerder de volgende lovende kritieken:

Relevante kennis over marktontwikkelingen

“De mix van de bouwkundige- en installatiemodule zorgden ervoor dat je van beide disciplines kennis opdoet. Dat kun je vervolgens weer inzetten voor je eigen specialisme.” Ook Manuel Schoonveld uit zijn enthousiasme: “Het is een kwalitatief hoogwaardige training, waarbij de verschillende modules een goede inkijk geven in de (markt)ontwikkelingen. Ook geeft het de praktische uitdagingen goed weer van alle betrokken partijen.”

Gevarieerde samenstelling

Dankzij een diversiteit aan deelnemers maak je als cursist kennis met verschillende disciplines en uitgangspunten. Ook leer je de belangen kennen. Aalders: “Door de gevarieerde samenstelling van de deelnemers en het enthousiasme van de praktijkbegeleiders was het een positieve training.” Ook Jochem Boeke reageert enthousiast op de opgedane kennis en kunde en de diversiteit van de groep: "De gesprekken die ontstaan binnen de groep, met een mix aan achtergronden en ieder vanuit zijn eigen kennis en vraagstukken, zijn erg waardevol. De groep bestond bijvoorbeeld o.a. uit bouwdeskundigen, installatiedeskundigen, woningcorporaties, energielabeldeskundigen en financiers."

Inschrijven is impact maken

Lees meer informatie over de cursus en schrijf je in op deze pagina.