Thomas Rau ontvangt ULI Germany Urban Innovation Award 

Duurzaam Gebouwd-expert Thomas Rau ontving op 10 november 2022 tijdens een ceremonie in Berlijn de prestigieuze ULI Germany Urban Innovation Award voor onder andere zijn werk aan Madaster. De ULI (Urban Land Institute) Leadership Awards, ingesteld in 2005, erkent personen voor hun toekomstgerichte, duurzame denken en bestaat uit vijf categorieën.

Jurylid Caspar Schmitz-Morkramer sprak in zijn eerbetoon in het bijzonder zijn waardering uit voor Rau's baanbrekende werk met Madaster en zijn waardevolle bijdrage aan het publieke debat en vormende werk via het boek Material Matters: ‘In de categorie Urban Innovation bekronen wij architect, auteur en ondernemer Thomas M. Rau. Met Madaster, het kadaster voor materialen en producten, creëerde hij een digitaal platform dat zowel een innovatieve als een hedendaagse verbindingsmachine is." Madaster is een platform voor de toekomst van circulair bouwen en een schoolvoorbeeld van hoe het begrip ‘interdisciplinariteit’ in concrete samenwerking uitvloeit.

Rau, medeoprichter van Madaster en Turntoo en oprichter van RAU architects, zegt: "Afval is materiaal zonder identiteit. Madaster documenteert, registreert en archiveert de identiteit van materialen op een dataplatform. Materialen met een identiteit worden zo nooit overbodig en daarmee reduceren we afval. De toekenning van de ULI Germany Leadership Award laat ons zien dat dit de enige weg is naar een nieuwe circulaire bouwcultuur."

Alle prijswinnaars van 2022:

Young Leader: Leopold Spenner (CEO) en Dr. Robert Meyer (CTO), oprichters Alcemy

Urban Innovation: Thomas M. Rau, mede-oprichter van Madaster, Turntoo en oprichter van RAU architects

City Planning: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk, stadsbouwmeester München

Real Estate: Florian Reiff, Senior Managing Director, Country Head Germany Tishman Speyer

Lifetime Award: Jan Bettink FRICS

Voor de ULI Germany Leadership Awards dient de jury vooraf haar nominaties in en beslist in een gezamenlijke sessie wie de prijs ontvangt. Het is voor prijswinnaars niet mogelijk om zich aan te melden. Het Urban Land Institute (ULI) is een wereldwijde onderzoeks- en onderwijsorganisatie met meer dan 45.000 leden die zich toelegt op het delen van kennis over de duurzame ontwikkeling van steden en vastgoed.