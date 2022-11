Actuele aspecten en innovaties energietransitie

De energietransitie is in volle gang en kent tal van bijzondere wegen om te bewandelen. Dat blijkt wel uit het nieuwe digitale magazine Energietransitie van Duurzaam Gebouwd. Met een grondige analyse van een carbon budget voor jouw bouwproject, slimme software voor je energieverbruik en de weg naar label C voor kantoren.

Het is weer een boordevolle editie in de reeks van digitale magazines die Duurzaam Gebouwd gratis uitbrengt. Met daarin niet alleen ‘standaard’ oplossingen voor de energietransitie, maar ook innovaties en blikken op de toekomst.

Zo neemt Aveco de Bondt je mee in de verduurzaming van het eigen pand naar Energielabel C (foto onder). Ook als je nu al te laat bent voor deze eis, die immers voor 2023 gerealiseerd moet worden, kun je aan de slag gaan met de eis om voor 2030 label A te behalen!

Unica doet er wat betreft label C nog een schepje bovenop met het ARTIS-Groote Museum in Amsterdam. Het uit 1851 daterende gebouw is het oudste museumgebouw van Amsterdam. Het monumentale karakter van het markante gebouw moest in stand blijven en tegelijkertijd werden duurzame installaties opgenomen. Alle installaties, vloeren, wanden, gevels en plafonds zijn gerenoveerd en waar mogelijk zijn bestaande materialen gebruikt. Voor de toiletten is een eco-vriendelijk watersysteem toegepast. Wist je trouwens dat water de nieuwe, grote crisis wordt? Je leest er veel meer over in het artikel met Mijn Waterfabriek.

CO 2 -barometer

Veel aandacht gaat in het magazine uit naar de nabije toekomst van de bouw, die naar energie- en CO 2 -neutraal (en nog liever -positief) moet gaan. Zo wil ABB al voor 2030 haar kantoren energieneutraal maken en voegt de daad bij het woord met een fabriek en kantoor zonder de uitstoot van schadelijke broeikasgassen in 2024! Wie ook snel die kant uit wil, moet zeker het verhaal van W/E Adviseurs ter harte nemen. Daarin wordt het CO 2 -budget voor de woningbouw helemaal uitgespit en de komst van een CO 2 -barometer - van het Lente-Akkoord 2.0 - aangekondigd.

Verder staan we stil bij slimme software van Zero Friction om het energieverbruik te monitoren en te sturen, bij innovaties in de markt van warmtepompen (Mitsubishi Electric) en bij het tienjarig bestaan van TKI Urban Energy in een exclusief interview met algemeen directeur Michiel Kirch. Verder komt ook de verduurzaming bij woningcorporaties aan bod en de extra kansen voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

Ontdek nu wat voor jouw duurzame praktijk allemaal relevant is in het nieuwe, gratis digitale magazine Energietransitie.

Foto boven (Unica): ARTIS-Groote Museum