Versnelling woningbouw door prestatiegericht ontwikkelen

De bouw- en vastgoedsector voelt de noodzaak om sneller, goedkoper en duurzamer te bouwen en dat geldt met name voor woningcorporaties en grondeigenaren die betaalbare woningen willen realiseren. Aanleidingen hiervoor zijn het oplopende woningtekort, de toenemende woonlasten, de strenger wordende regelgeving met betrekking tot energie- en milieuprestaties en de oplopende bouw- en materiaalkosten. Door deze ontwikkelingen neemt het belang om integraal naar de nieuwbouwopgave te kijken toe. Juist die integrale aanpak vormde het startsein voor de samenwerking tussen Slokker Bouwgroep Breda en Develop Inc. Arjan Suijkerbuijk, hoofd bedrijfsbureau van Slokker Bouwgroep Breda, vertelt over de voordelen van deze samenwerking voor opdrachtgevers.

“We leerden Develop Inc. kennen”, begint Arjan Suijkerbuijk, “tijdens een tender voor een corporatie in Brabant. De uitvraag hiervoor betrof de ontwikkeling van ruim negentig nul-op-de-meter-woningen met een energieprestatievergoeding, die hoofdzakelijk bestaan uit levensloopbestendige woningen en eengezinswoningen. Bij dit soort projecten ligt de nadruk op prestatiegarantie, betaalbaarheid en een korte doorlooptijd. Wij hoorden dat Develop Inc. beschikt over woning- en energieconcepten voor deze opgave en hebben hen uitgenodigd om met ons mee te denken.”

Het werd Suijkerbuijk (foto rechts) snel duidelijk welke voordelen prestatiegericht ontwikkelen met behulp van basiswoningen biedt: “Het viel ons meteen op dat we gezamenlijk ontzettend snel een stedenbouwkundig plan met reële woningen en een reële prijs konden presenteren. De Smart Concept-nieuwbouwwoningen die Develop Inc. ontwikkelde voor starters, senioren en gezinnen zijn namelijk vooraf geëngineerd en vormen de ideale bouwsteen om plannen te ontwikkelen waar snelheid, betaalbaarheid en prestaties geëist worden.”

“Deze basiswoningen kunnen we eenvoudig laten aansluiten op de eisen van de opdrachtgever, de beoogde doelgroep, de gewenste architectuur en op onze bouwmethodiek. En dat zonder dat de prestaties of de integraliteit verloren gaan. Op die manier vertaal je het Programma van Eisen van de woningcorporatie heel snel in een concreet ontwerp voor wijk en woningen. Daardoor krijg je een veel constructiever gesprek met de opdrachtgever en dat scheelt tijd, kosten en interpretatieverschillen.”

Uitvoerbaar en betaalbaar

Wat maakt dit type samenwerking zo aantrekkelijk voor woningcorporaties en andere professionele opdrachtgevers? Suijkerbuijk: “De betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen voor ontwikkelaars en corporaties staat flink onder druk. Daar moeten we wat mee. In de praktijk zie je vaak dat een aantal basisuitgangspunten zorgt voor een comfortabele, energiezuinige en kostenefficiënte woning. Die uitgangspunten vertalen zich in logische plattegronden die aansluiten bij de woonbehoefte van de verschillende doelgroepen, zoals starters, senioren en gezinnen.”

“Van die uitgangspunten moet je gewoon niet te veel afwijken”, stelt Suijkerbuijk. “Het moet uitvoerbaar en betaalbaar blijven. Dat is ook de reden dat veel aannemers inzetten op concept- en fabriekswoningen. Aan de andere kant willen corporaties, ontwikkelaars en grondeigenaren de wijk wél een bepaald karakter geven. Dat karakter heeft veel te maken met het uiterlijk van de woningen, zoals de uitstraling van de gevel. Daar gaan veel concept- en fabriekswoningen mank, omdat ze te star zijn. Smart Concept biedt op dit vlak juist wel veel ontwerpmogelijkheden. Hierdoor hebben we in zeer korte tijd een concreet plan ontwikkeld, dat aansluit bij de wensen en behoeften van de opdrachtgever. Dat komt het besluitvormingsproces bij de opdrachtgever en de vergunningsprocessen bij gemeenten ten goede. Zo kan je veel winst boeken als het gaat om snelheid, kwaliteit en kosten. Dat vinden opdrachtgevers heel prettig.”

Prestatiegarantie en zekerheid over kosten

Betaalbaarheid zit niet alleen in een sneller ontwikkelproces en grip op de bouwkosten. Ook de toekomstige onderhouds- en energiekosten spelen een belangrijke rol. Suijkerbuijk: “De energieprestaties, kwaliteit en techniek van een woning hebben een prijs. De Smart Concept-woningen bieden een optimum tussen deze drie. Waarbij de energieprestatie zelfs via een verzekering gegarandeerd kan worden. Voor een woningcorporatie is deze energieprestatiegarantie essentieel. Het bouwsysteem biedt bovendien alle ruimte om te sturen op levensduur, circulariteit en CO 2 -uitstoot van de toegepaste bouwmaterialen.”

“Door onze samenwerking kunnen we corporaties, grondeigenaren en andere opdrachtgevers ontzorgen in het hele proces en woningen realiseren die passen bij hun ambitie en budget. Daarbij starten we met het inventariseren van de wensen en behoeftes. De basiswoningen zijn hierbij de menukaart waarmee de opdrachtgever kan aangeven welke kant ze op willen. Op basis daarvan maken we in korte tijd een concreet plan met de bijbehorende bouw- en installatiekosten én prestaties van de woningen. Het resultaat is dat we hierdoor sneller kunnen ontwikkelen en bouwen. En betaalbare woningen realiseren die echt hun prestaties waarmaken.”

Bron tekst en foto’s: Develop Inc.