De grenzen van de wijkaanpak

Niet alle gemeenten hebben de deadline gehaald, maar in bijna heel Nederland is inmiddels de Transitievisiewarmte gepubliceerd. Of de gemeenteraad moet zich er nog over uitspreken. Centraal in de plannen staat de wijkaanpak, maar hoe zien die wijken er eigenlijk uit?

Het lijkt zo overzichtelijk: je gaat naar de tekentafel, pakt de plattegronden met bestaande wijkindelingen erbij en trekt vette lijnen om te markeren waar een warmtenet kan komen en waar individuele oplossingen de klus gaan klaren.

Eeuwen geleden

Met de voorgenomen wijkaanpak in de warmtetransitie zijn we echter veroordeeld tot grenzen van buurten die al eeuwen geleden kunnen zijn getrokken. De CBS-wijkindeling waar doorgaans mee wordt gewerkt, blijkt niet altijd de ideale geografische eenheid te bieden voor een passend en schaalbaar warmteconcept in een wijk of buurt.

Op basis van vroegere organische of stedenbouwkundige ontwikkelingen staan ons nu soms ingewikkelde gesprekken te wachten. Groepen woningen gaan bijvoorbeeld net buiten een beoogd ‘warmtekavel’ vallen. Of we kijken reikhalzend over de grenzen van de buurt - soms letterlijk de overkant van de straat - omdat het meenemen van een extra blok van woningen de uitrol van een warmtenet wél haalbaar en betaalbaar maakt.

Martijn Koop (DWA) pleit voor ‘Amerikaanse toestanden’ door in de wijkaanpak samen te sleutelen aan de wijkgrenzen. Je leest zijn voorstel in ons nieuwe digitale magazine Warmtetransitievisie dat de komende week verschijnt; houd duurzaamgebouwd.nl of onze Nieuwsbrief met actuele berichten in de gaten.