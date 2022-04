Hoe besparen mensen op hun energiekosten?

Nu de prijzen van gas en stroom zo hoog zijn, zoeken Nederlanders massaal naar manieren om hun energierekeningen binnen de perken te houden. Energiebedrijf Zonneplan vroeg daarom in samenwerking met onderzoeksbureau Panel Inzicht aan tweeduizend Nederlanders wat zij doen om energiekosten te besparen.

Meer dan de helft van de Nederlanders heeft de afgelopen periode de thermostaat lager gezet. Bijna de helft van de geënquêteerden is korter gaan douchen. Dat waren de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek van Panel Inzicht. Naast deze relatief eenvoudige en kosteloze ingrepen investeerde een groot deel van Nederland in het energiezuiniger maken van de woning.

Het onderzoek wijst uit dat liefst 40 procent van Nederland de afgelopen maanden koos voor zonnepanelen, een warmtepomp, betere isolatie of een combinatie daarvan. Isoleren was het populairst, gevolgd door zonnepanelen en een combi van beide. 27 van de 2000 ondervraagden gaven aan voor alle drie te zijn gegaan.

Kostenplaatje beperking

Van alle ondervraagden zegt liefst 86 procent iets te doen om te besparen op de energiekosten. Daarbij ervaart ruim twee op de drie Nederlanders beperkingen, zo blijkt uit het onderzoek van Zonneplan. Zo geeft 6 procent aan geen meerwaarde te zien in het verduurzamen van de woning. Een 58-jarige Limburgse zegt: “Zolang er 212 vliegtuigen overkomen, helpt mijn bescheiden bijdrage niet echt veel”.

Ruim een derde van de mensen uit het onderzoek ziet het kostenplaatje als voornaamste struikelblok om hun huis te verduurzamen. Zonnepanelen, een (hybride) warmtepomp of een goed geïsoleerde spouwmuur kosten doorgaans enkele duizenden euro’s. Een combi daarvan gaat al gauw richting de tienduizend euro. Een 73-jarige Brabander gelooft dat het de investering niet waard is: “Alles wat je doet om te bezuinigen wordt door de regering weer afgestraft”.

Te veel gedoe

Verder geeft een op de vijf ondervraagden aan niet te weten waar ze moeten beginnen. Ook vinden ze het verduurzamen van de woning “te veel gedoe”. Zo zegt een vrouw van 27 uit Noord-Brabant: “Ik heb er niet genoeg verstand van om te weten welke ingreep wat oplevert.” Ze krijgt bijval van een 66-jarige Noord-Hollander: “Ik moet eerst weten wat echt rendabel is.” Een 60-jarige vrouw uit Limburg zegt “soms de energie te missen om dingen uit te zoeken”.

Er zijn ook veel Nederlanders die zich niet geremd voelen in het energiezuiniger maken van hun woning. Ruim één op de drie deelnemers aan het onderzoek van Zonneplan ervaart geen beperkingen. Ook zijn er diverse respondenten die al zo goed als energieneutraal leven. “Alleen het vervangen van de ramen door HR+++ glas zou volgens een warmtescan nog wat kunnen opleveren”, aldus een 75-jarige Utrechter.

Thuisbatterij

Uit een ander recent onderzoek blijkt dat de helft van bezitters van zonnepanelen in de komende jaren een thuisaccu wil laten installeren (onderzoek: enie.nl). Het onderzoek is in week 6 van 2022 gedaan onder 3.421 respondenten uit het klantenbestand van enie.nl.

Van de respondenten zegt 60% zich al georiënteerd te hebben naar de mogelijkheden rondom de opslag van elektriciteit of is van plan om dit te gaan doen. Slechts 0,7% procent van de respondenten wil geen thuisaccu laten installeren in de komende jaren.

Bron: persberichten Zonneplan en Enie

Foto boven: Shutterstock