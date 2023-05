Digitaal magazine Energietransitie met spierballen

Ons eerste digitale magazine over Energietransitie in 2023 is dubbeldik met meer dan twintig verhalen over de stappen en innovaties die we met zijn allen op dit gebied moeten maken. Ook waren we bij de ISH 2023 in de Messe Frankfurt, waarvandaan het laatste nieuws komt.

Zo was daar het nieuws over de warmtepompen van Mitsubishi Electric met nog stillere buitendelen. Duurzaam Gebouwd-expert Rudy Grevers, tevens manager woningbouw bij Alklima / Mitsubishi Electric, vertelde in Frankfurt: “De PUZ-lijn [op de ISH: PUZ-SHWM60VAA, red.] toont hierin zijn spierballen. Een groter chassis en veel minder geluid van de compressor, deze is 4dB(A) stiller. 3dB(A) meer is een verdubbeling van het geluid, dus je kunt je voorstellen wat dit aan geluidsproductie scheelt.”

Natuurlijk wil je vooral veel te weten komen over energiebesparing en dat was onderwerp van een bijeenkomst van experts, waarin diverse mogelijkheden voor energiebesparing met ledverlichting in de gebouwde omgeving naar voren kwam, inclusief veel subsidiemogelijkheden.

Echt ervaren

Op het gebied van bedrijventerreinen is er ook veel (energie)winst te behalen, vandaar het artikel met Laurens de Lange (TerraTransities) en een verslag van een webinar over slimme energiesystemen op bedrijventerreinen van TKI Urban Energy. Ook interessant is het kijkje in de keuken van de Breman Academy, waar bezoekers kunnen kennismaken met werkende installaties. Vooral voor mensen die in de dagelijkse praktijk niet met installaties werken, is het fijn om de producten eens in het echt te ervaren. “Het is leuk om allerlei toepassingen in het echt te zien”, vindt assetmanager Amon Bötger van woningcorporatie Mitros. “Zoals de all-electric warmtepomp en de dakkap die Breman Installatiefabriek IJsselmuiden heeft ontwikkeld.”

Spanningsveld

Met de zomer op komst legt Renson de belangrijkste wetenswaardigheden uit over goed ventileren en koelen. Naast andere technische oplossingen, zoals de luchtbehandelingskasten van Stulz, lees je ook diverse pleidooien voor samenwerking, zoals die van Cees van der Meijs, directeur van bouwbedrijf Hurks: “Ontwikkelaars en opdrachtgevers zoeken naar een extreem lange levensduur en veertig jaar garantie. Zij willen exact weten wat een investering onderaan de streep oplevert en grijpen bij eventuele risico’s toch weer snel terug naar het bekende. Het resultaat is een continu spanningsveld, dat vraagt om lef en om bedrijven die verder durven kijken dan het laaghangend fruit. Gelukkig zijn er voldoende partijen in de keten die hierin willen meedenken.”

Batterijen

Twee keer gaan we in het gratis digitale magazine dieper in op de opslag van energie met batterijen, zoals die van iWell voor het distributiecentrum van Elho in Tilburg en de 500 kW batterij voor een aantal ministeries en overheidsgebouwen in hartje Den Haag. Maar we gaan ook in op Wijkuitvoeringsplannen en het Wijkkompas.

Tussen de regels door én aan het eind van het magazine kun je ten slotte ook nog volop meeluisteren en kijken naar podcast en video’s.

Veel lees-, luister- en kijkplezier!